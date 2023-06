A Bordano dal 23 al25 giugno Fiestate. Evento di street art in mezzo alla natura.

Nella bellissima cornice del campo di atterraggio dell’ASD Volo Libero Friuli dal 23 al 25 giugno a Bordano si terrà FiEstate, il primo evento di street art in mezzo alla natura, per tutto il weekend potrete trovare una grande festa di colori, divertimento e libertà, per celebrare in allegria il solstizio d’estate. Tra le attività che animeranno la tre giorni, ci saranno laboratori di street art coordinati da esperti writers, chioschi enogastronomici con le eccellenze della cucina del territorio e tanta musica. Durante il festival infatti suoneranno:

Venerdì 23 giugno i “Cantina Sonora”, “The Extore” e la “AM FM Rockband”

Sabato 24 giugno si esibiranno gli “Sgrasay Tower System”, “The Admirals”, i “Wicked Dub Division” e i “Black Lion Hi Vibes”

Domenica 25 giugno, a chiudere, sarà la volta di “Dj Eric Navarra”

In cielo ovviamente non mancherà lo spettacolare sorvolo dei parapendii e deltaplani. Inoltre, domenica 25 per i più piccoli e tutti gli appassionati, gli scout condurranno il laboratorio degli aquiloni per colorare il cielo in compagnia dei piloti del volo libero. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni potete scrivere a info@vololiberofriuli.it.