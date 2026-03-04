A Cavazzo Carnico incontro sisma del 1976, appuntamento il 6 marzo in Municipio

Il Comune di Cavazzo Carnico organizza per venerdì 6 marzo alle 20.30, nella Sala consiliare del Municipio, un incontro pubblico dal titolo:

“La sequenza sismica del 1976 – Caratteristiche fisiche e geologiche. Tipologia di danni a edifici e chiese”.

L’iniziativa intende offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento scientifico e di memoria storica dedicato agli eventi sismici che nel 1976 colpirono il Friuli, segnando profondamente il territorio e la comunità.

Nel corso della serata interverranno due relatori di comprovata esperienza:

– Gianni Bressan, sismologo ed ex direttore del Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS, che illustrerà il meccanismo della sequenza dei terremoti del 1976, i fenomeni legati alla scossa principale, gli effetti dei suoli sugli abitati e il quadro della sismicità storica del territorio.

– Alberto Moretti, ingegnere strutturista, che approfondirà i danni agli edifici prodotti dal terremoto del Friuli, con particolare attenzione agli edifici storici e alle chiese, evidenziando gli studi e i contributi che hanno favorito il progresso delle conoscenze nell’ingegneria sismica e nella prevenzione del rischio.

L’incontro rappresenta un’occasione importante per comprendere, con rigore scientifico ma con linguaggio accessibile, le caratteristiche geologiche del nostro territorio e le lezioni apprese dalla ricostruzione post-sisma.

L’ingresso all’incontro è libero. Per ulteriori informazioni: tel. 0433 93003 – www.comune.cvazzocarnico.ud.it .

*Gianni Bressan del 1955, originario di Mena, Cavazzo Carnico. Ha ricoperto il ruolo di ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche a Milano e presso il Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS, di cui ne è stato anche il primo direttore dal 1991 al 1996. Si è occupato di studi sulla sismicità, in particolare dell’Italia nord-orientale. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche, ha rilasciato numerose interviste alla RAI, televisioni e quotidiani locali del Friuli Venezia Giulia.

Alberto Moretti, del 1960, è ingegnere strutturista originario di Venzone e si è formato negli anni centrali della ricostruzione del Friuli. Il settore di specializzazione è quello degli edifici storici interessati dal rischio sismico, ambito nel quale ha svolto attività di consulenza tecnica per diversi Enti (Regioni, Università, Ministero della Cultura, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). Nell’attività professionale si occupa del consolidamento strutturale e della prevenzione del rischio sismico degli edifici storici e monumentali.