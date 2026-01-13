A febbraio torna Udine Comics & Games: il grande appuntamento pop di tutto il Fvg

Il 14 e 15 febbraio 2026 si terrà Udine Comics & Games, la grande kermesse dell’anno del FVG dedicata alla celebrazione della cultura pop. L’evento avrà luogo alla Fiera di Udine, che per l’occasione si trasformerà in uno spazio pensato per accogliere gli appassionati di fumetti,

illustrazioni, gadget, gaming, cosplay e intrattenimento provenienti da tutta la regione. Firma il manifesto di questa edizione Mattia Modde, un illustratore professionista che lavora nel settore pubblicitario e culturale, noto per la sua capacità di creare mondi attraverso il fumetto e l’illustrazione, oltre a essere un esperto nell’arte della caricatura. Un parterre di ospiti eccezionale alla Fiera di Udine

Grandi doppiatori, le voci canore italiane delle sigle di anime e cartoni animati più amati e tantissimi content creator animeranno il palco principale di Udine Comics & Games, in quello che si prospetta un mix perfetto tra nostalgia e attualità. Nel corso del weekend, si susseguiranno incontri e performance live con Flavio Aquilone (Zac Efron, Draco Malfoy, Light), Laura Lenghi (Mulan, Penélope Cruz) e Giulia Maniglio (Ichigo Momomiya, Josha in The Legend of Zelda).

Spazio alla musica più magica con il concerto delle QueenX, di Valentina Ponzone e Giorgia e Alessia Alissandri, che rispettivamente porteranno tutta la carica delle Winx Club, Kilari e Pretty Cure. Si aggiungono il Pianista degli Anime Edoardo Brugnoli e la band punk-rock SPORK. Presenti anche incursioni dal mondo digitale con il fumettista e YouTuber Richard HTT, il “professore nerd” Stibazzi e il gamer Xiuder. L’evento clou di questa edizione segna il ritorno a casa di un artista amatissimo: Ruggero de I Timidi. Il cantautore comico friulano ha scelto proprio il palco di Udine Comics & Games per lanciare, in anteprima nazionale, il suo nuovo e attesissimo progetto artistico.

Udine Comics & Games, due giorni di mostra mercato, aree interattive e un ricco palinsesto Con la sua posizione strategica e l’area espositiva di grande metratura, la Fiera di Udine è il luogo perfetto dove poter esplorare molteplici stand tematici, attraversare l’Artist Alley con disegnatori professionisti, la Self Area dedicata alle autoproduzioni di romanzi e gadget, e il padiglione gaming con la sala giochi arcade più grande della regione. Spazio anche al kpop e non mancherà la spettacolare gara cosplay, che richiamerà centinaia di cosplayer da tutto il Nord-Est. Udine Comics & Games promette di essere non solo una fiera, ma un vero e proprio festival della creatività, facilmente raggiungibile e pensato per tutte le età. I biglietti sono già in prevendita su fieredelfumetto.it insieme al programma dettagliato e a tutte le

informazioni per visitare la kermesse.