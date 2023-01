A fine mese la Mostra Mercato del Disco di Pordenone 33^ edizione

Il vinile e non solo il 33 giri, sarà il protagonista indiscusso della Mostra Mercato del Disco di Pordenone, diventata negli anni una garanzia di qualità: il weekend di sabato 28 e domenica 29 gennaio si svolgerà, alla Fiera di Pordenone, la sua 33^ edizione. I biglietti per accedere sono acquistabili in cassa o su DICE.fm. Anche se al principio il disco in vinile (subentrato ai meno comodi cilindri di Edison) girava a 78 giri, dal 1948 la Columbia Records si chiede perché non registrare più di una canzone per lato sul disco (i 78 giri avevano una durata di 5 minuti al massimo per lato) diminuendo i giri e aumentando i microsolchi, portando la durata per lato a circa 30 minuti: detto fatto! Nasce il 33 giri o Long Playing! Alla Mostra Mercato del Disco ci sarà spazio per espositori provenienti, oltre che da tutta la penisola, anche da Germania, Olanda, Austria, Slovenia, Svezia, Croazia, portando la Mostra Mercato del Disco di Pordenone a livello internazionale. Con un’estensione di oltre 4500 mq2, oggi quella di Pordenone può essere considerata come la più grande mostra mercato del disco da collezione a livello nazionale, sia per il numero di presenze (l’anno scorso sono state sfiorati i 3000 visitatori) che per il numero di stand (circa 150 espositori). Numeri incredibili, considerando che il bacino d’utenza pordenonese non è assolutamente paragonabile a quello di Milano o Roma. Numeri che però scompaiono di fronte alle grandi manifestazioni europee, ricordiamo che la più grande fiera del disco a livello mondiale è quella di Utrecht, con numeri “paurosi”, si parla di 60000 visitatori e di ben 500 espositori da tutto il mondo, e forse anche da altrove. La strada da percorrere è ancora lunga in Italia, anche se fiere del disco come quelle di Pordenone o Milano rappresentano eventi di tutto rispetto. Anche quest’anno la cornice del moderno quartiere fieristico di Pordenone, vedrà gli appassionati, i collezionisti, ma anche i semplici curiosi scartabellare le pile di dischi di ogni genere e formato, CD e memorabilia. Curioso vedere giovani ragazzi e ragazze diciottenni scambiare opinioni o chiedere consigli a collezionisti di larga esperienza ed età… La musica è indubbiamente una delle passioni che in assoluto uniscono di più, e questo è l’aspetto più caratteristico e piacevole della Mostra Mercato del Disco. Alle ore 15.00 di entrambi i giorni ci sarà anche spazio per la letteratura, con la presentazione del nuovo libro del leggendario reggae ambassador Steve Giant, “Rasta Snob, storia del reggae in Italia”. Il libro che vuole offrire, attraverso le esperienze, gli incontri e le avventure di Steve Giant con musicisti, DJ, organizzatori e appassionati, uno spaccato sulla diffusione della musica in levare della penisola. Un racconto che si snoda attraverso gli eventi più importanti del reggae italiano, con uno sguardo rivolto anche al futuro di questo genere.

MOSTRA MERCATO DEL DISCO USATO E DA COLLEZIONE DI PORDENONE

28,29 GENNAIO – FIERA DI PORDENONE

Padiglione 6 – ingresso Centrale

Viale Treviso 1, Pordenone

Orario continuato: 10.00 – 19.00