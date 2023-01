Assemblea intersindacale medica di ieri a Udine: la mozione finale

La copia della mozione finale dell’assemblea intersindacale tenutasi ieri 16 gennaio a Udine è stata trasmessa ala stampa, eccola: L’Intersindacale ASUFC si ritiene soddisfatta dalla prima riunione a sigle quasi complete degli ultimi anni e fa proprie le richieste dei propri iscritti e l’interesse di tutto il personale dirigente medico e sanitario aziendale, in particolare per quanto emerso nell’assemblea odierna. Nello specifico, l’Intersindacale ASUFC si adopererà per: 1) Proseguire con lo spostamento del 30% del fondo di risultato sugli incarichi, aumentando così un compenso non soggetto a valutazione e che partecipa al contributo pensionistico; firmare con riserva di adire le vie legali per l’illegittima attribuzione ai docenti universitari dei fondi di risultato, dei fondi degli incarichi e fondi di disagio: al contempo richiedere in regione un aumento dei fondi di retribuzione del personale.

2) Ottenere l’impegno di controparte a non disporre più del contributo lavorativo della dirigenza senza la dovuta copertura economica per la retribuzione di tutte le ore;

3) Richiedere una trasparente, omogenea e tempestiva modalità di assegnazione degli incarichi, adeguando i troppi differenti scalini e intervalli di assegnazione ereditiamo dalle varie fusioni aziendali, e premiando finalmente la professionalità dei propri dirigenti;

4) Chiedere che la salute e la sicurezza sul lavoro vengano verificate in ogni servizio, anche in termini di controllo del surplus orario di ogni struttura, per garantire al personale non solo

tranquillità di esercizio della propria professionalità, ma anche quel necessario ristoro che troppo spesso viene a mancare;

5) Chiedere ai colleghi di partecipare attivamente segnalando prontamente le problematiche che si trovano ad affrontare e diventando parte integrante della lotta sindacale, direzionata al

rispetto dei nostri diritti e al miglioramento delle condizioni di lavoro;

6) Valutare di attivare tutta la dirigenza medica e sanitaria a trovare le adeguate forme di protesta qualora la controparte aziendale non dimostri un nuovo propositivo atteggiamento

nei confronti delle OOSS e dei dipendenti professionisti della salute che rappresentiamo.

In un periodo di risorse per la sanità insufficienti e di carenza di personale in molti servizi, l’intersindacale ASUFC si propone come fronte unito e compatto di coesione nelle contrattazioni

con la nostra azienda, anche di concerto alle altre sigle che hanno dimostrato nei fatti apertura a lavori comuni e con cui auspichiamo collaborazioni future ASUFC è un edificio che ha come pietra angolare i suoi dipendenti e ci impegniamo, nei confronti dell’assemblea e di tutto il personale che rappresentiamo, di ricordare l’essenzialità del nostro lavoro quotidiano e la necessità di una considerazione, umana ed economica, che sia adeguata all’importanza del ruolo che tutti noi ricopriamo: professionisti della Salute al servizio dei Cittadini!

I Segretari Aziendali ASUFC:

AAROLRLEMAC Dr. Fernanda Campora

ANAAO-ASSOMELD Dr. Riccardo Lucis

CGIL Medici Dr. Calogero Anzallo

Federazione CISL Medici Dr. Giovanni Frezza

FASSID Dr. Enrico Pasut

FASSID Dr. Stefano Smania

FVM Dr.ssa Sabrina Menestrini

UIL Dr. Stefano Bressan