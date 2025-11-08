A Pordenone due eventi musicali natalizi al Capitol

Due eventi musicali sono stati programmati presso il Capitol di Pordenone (Via G. Mazzini 60) nel periodo natalizio 2025.

Domenica 7 dicembre 2025 – ore 21:30 FESTA ANNI ’80 – Tributi Duran Duran, George Michael, Madonna. Si tratta di un grande evento live dedicato alla migliore musica anni ’80, con tre tribute band di alto livello: Duran Duranies – Duran Duran Worldwide Tribute Band. Una delle formazioni più fedeli al sound originale della storica band inglese. Il cantante richiama voce e presenza scenica di Simon Le Bon, con una scaletta che include Rio, Hungry Like the Wolf, The Reflex, Ordinary World, Girls on Film e molti altri successi.

Older – George Michael & Wham! Tribute. Omaggio elegante e ricco di atmosfera al repertorio di George Michael. Da Faith a Freedom, fino alle hit dei Wham! come Wake Me Up Before You Go-Go e Careless Whisper.

Virgin Madonna Tribute – by Caroline Sophie Moretto. Dal 1997 il primo progetto italiano dedicato alla regina del pop. Costumi, ballerini, scenografie e arrangiamenti fedeli agli originali. Considerato uno dei migliori tributi europei a Madonna.

Ingresso: €17 + d.p. Biglietti disponibili: https://link.dice.fm/t3b7afe46966. Promo ufficiale: https://www.facebook.com/100063589570023/videos/626741863783319

Secondo evento Venerdì 26 dicembre 2025 – ore 20:00 sempre al Capitol – Via G. Mazzini 60, Pordenone. Titolo INCANTANDO – Il magico spettacolo Disney. INCANTANDO è uno spettacolo musicale con orchestra e voci soliste che ripropone dal vivo le più amate colonne sonore Disney.

In scena l’Impero Yamatai e l’orchestra Ensemble Ravel, con arrangiamenti sinfonici e scenografie visive. In programma brani da: Il Re Leone, La Sirenetta, Hercules, Mulan, Rapunzel, Frozen, Gli Aristogatti, La Carica dei 101, Pocahontas, Il Libro della Giungla e molti altri. Non è un concerto e non è un musical tradizionale: è un’esperienza immersiva per famiglie, bambini e adulti con orchestra, voci, effetti visivi e atmosfera cinematografica studiata per emozionare, divertire e far rivivere la magia Disney

🎟 Biglietti disponibili: https://link.dice.fm/z5d389f3e87d