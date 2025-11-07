Ferrovie: Francescon (Pd), troppi disagi su Venezia-Trieste

“I disagi sulla sciagurata linea Venezia-Trieste continuano da troppo tempo ad essere all’ordine del giorno mentre i necessari interventi per l’ammodernamento e l’efficientamento della tratta procedono a passo di lumaca, oltre ad essere ampiamente sottofinanziati”. È la denuncia della responsabile regionale Lavoro Pd Fvg Valentina Francescon, dopo i ritardi che si sono verificati giovedì scorso nei collegamenti tra le province di Pordenone e Treviso, che hanno coinvolto anche convogli diretti nel Veneziano.

“Se continuiamo così – mette in guardia l’esponente dem – possiamo dimenticare le relazioni ferroviarie internazionali sulla direttrice del Corridoio Mediterraneo. E con questa qualità di collegamenti è difficile per il Fvg presentarsi alle sfide del turismo, delle imprese e, ovviamente, delle esigenze dei pendolari”.

Francescon evidenzia che “ci sono molti lavoratori che ogni volta che salgono su un treno rischiano di non arrivare in tempo, di vedersi decurtare ore di permessi per responsabilità non proprie, oppure di esser costretti ad utilizzare l’auto intasando il traffico sulle strade”. La dirigente del Pd chiede dunque “un’attenzione maggiore alla rete di mobilità pubblica che – conclude – va di pari passo a un approccio serio e responsabile alla sostenibilità”.