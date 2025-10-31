A Romans d’Isonzo l’assemblea regionale del Partito Democratico. Segretaria Conti: se uniti possiamo vincere in Fvg

“Entra nel vivo il percorso della Conferenza programmatica regionale, in cui costruire insieme il profilo politico e programmatico del Pd del Friuli Venezia Giulia per i prossimi anni. Sarà un processo vero di partecipazione, aperto ai circoli, agli amministratori, al mondo civico e alle forze sociali. Per scrivere un progetto collettivo credibile e capace di parlare ai cittadini è necessaria maggiore unità e sintonia tra il gruppo consiliare, la segreteria e il partito diffuso sul territorio”. Sono alcuni dei concetti espressi a Romans d’Isonzo dalla segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti, nella sua relazione all’assemblea regionale del partito. Dopo aver ringraziato i democratici regionali per la “vicinanza e l’affetto in queste settimane così speciali” per lei e la famiglia, la segretaria ha tratteggiato il quadro “complesso” in cui “la dimensione internazionale pesa sempre più sulle nostre scelte quotidiane e sul futuro del nostro territorio”.

Conti ha sollecitato l’orgoglio dell’assemblea ribadendo che “possiamo vincere, ma dobbiamo tirare fuori la grinta, le energie, pochi punti bandiera della nostra proposta, una leadership credibile” e ha precisato che l’obiettivo “non è salvare pochi destini personali ma costruire una storia collettiva con proposte alternative alla destra. Proposte che siano spendibili e che regalino un sogno per un Friuli Venezia Giulia più inclusivo, vivibile, moderno. La destra è più divisa di quel che sembra e questo – ha sottolineato Conti – non si deve sottovalutare”.