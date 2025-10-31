5300 firme dal Comitato “No Biometano a Pagnacco”: risultato straordinario considerando che la cittadina conta circa 5.000 abitanti

Il comitato “No Biometano a Pagnacco” conclude con oltre 5300 sottoscrizioni la petizione contro la realizzazione di un impianto a biometano nel territorio comunale. L’11 novembre 2025 la seconda assemblea pubblica. Il Comitato No Biometano a Pagnacco ha concluso la raccolta firme superando quota 5.300 sottoscrizioni contro la realizzazione dell’impianto a biometano previsto nel territorio comunale. Un risultato straordinario, che rappresenta un vero e proprio plebiscito popolare, considerando che Pagnacco conta circa 5.000 abitanti. “È un segnale forte e chiaro della volontà della nostra comunità di difendere la salute, l’ambiente e la qualità della vita del nostro paese” — afferma il Comitato. Nei prossimi giorni, tramite il consulente legale, sarà inviata la richiesta ufficiale di incontro al Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, al quale sarà rappresentata la posizione dei cittadini e chiesti ascolto, trasparenza e tutela del territorio. Lavoro tecnico e prossimi passi Il Comitato, affiancato da tecnici ed esperti, prosegue quotidianamente un lavoro scrupoloso e documentato per prepararsi ad analizzare le integrazioni progettuali che il proponente dovrà depositare entro il 28 novembre. «Solo attraverso competenza, studio e trasparenza possiamo difendere efficacemente il nostro territorio» sottolineano i portavoce. Assemblea pubblica l’11 novembre La cittadinanza è invitata all’assemblea pubblica di martedì 11 novembre alle ore 20:00 presso l’Oratorio di Pagnacco (via Castellerio 2). Sarà un momento fondamentale per informare, confrontarsi e decidere insieme i prossimi passi. Durante la serata verranno analizzati documenti e materiali tecnici inediti, approfondite le ricadute ambientali, sanitarie, agricole e paesaggistiche del progetto e presentate alternative sostenibili. Interverranno esperti qualificati in ambito sanitario, agronomico, naturalistico e giuridico. Modererà la serata la giornalista e direttrice di Telefriuli, Alessandra Salvatori, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali. Iniziative solidali e raccolta fondi Parallelamente proseguono le iniziative per sostenere le spese tecniche, amministrative e legali. A novembre sono in programma due eventi solidali che uniscono partecipazione, convivialità e valorizzazione del territorio: Domenica 16 novembre – “Modoletto in cammino” Camminata solidale e itinerario botanico alla scoperta delle erbe spontanee, dei prati stabili e dei boschi del nostro territorio. Giovedì 20 novembre – Cena solidale presso Antica Casada Trinco 1924 Serata conviviale con piatti tipici locali, opzioni vegetariane e vegane. Il ricavato, detratte le spese vive, sarà destinato a coprire i costi del Comitato. Prenotazioni al numero 351 810 9242. Chi desidera contribuire ulteriormente può effettuare donazioni anche durante la serata pubblica o tramite bonifico all’IBAN: IT24A0548412300000005000483 Una comunità unita Pagnacco ha dimostrato di essere una comunità consapevole, responsabile e coesa. La straordinaria partecipazione popolare conferma che il paese è pronto a difendere il proprio futuro. Il Comitato conclude: “La forza della nostra comunità è la nostra migliore garanzia, oggi e per le generazioni che verranno”.