A Sacile si ride con la commedia “Se devi dire una bugia, dilla grossa!”

Serate tutto esaurito e divertimento proseguono nel cammino del cartellone di “Scenario”, la rassegna organizzata nella Città del Livenza dal Piccolo Teatro Città di Sacile con il sostegno della Fondazione Friuli e il contributo e patrocinio della Città di Sacile, una manifestazione che quest’anno festeggia la sua 26.ma edizione con una locandina che richiama in sala ogni settimana un folto pubblico, chiamato anche a votare il gradimento degli spettacoli e il migliore allestimento scenico per assegnare i Premi riservati alle migliori Compagnie ospiti.

Sabato 10 febbraio nel Teatro Ruffo di Sacile alle 21.00 toccherà al TeatroRoncade di salire sul palco, con la celebre commedia di Ray Cooney: “Se devi dire una bugia, dilla grossa!”. Di questa scatenata pièce, ormai un vero “classico” del teatro brillante contemporaneo, si potrà applaudire la produzione realizzata con regia di Alberto Moscatelli, con la quale ha da poco debuttato la Compagnia trevigiana, che torna a Sacile da vincitrice di “Scenario” 2022. Intricata al punto giusto di segreti e imbrogli la trama di questo spettacolo ad alto tasso di divertimento: metti insieme Riccardo De Mitri, “irreprensibile” sottosegretario del partito di maggioranza; Natalia, sua moglie, alla ricerca di attenzioni sensuali e desideri sopiti; Susanna, amante lussuriosa e appariscente; con l’aggiunta di Teodoro, suo marito e attore spiantato; un pizzico di Liliana, avversaria politica tenace e combattiva. Fai shakerare con forza a Mario Girini, imbranato e maldestro portaborse. Servi il tutto nella splendida cornice del Palace Hotel, guarnita del suo integerrimo direttore e di due camerieri alquanto pittoreschi e ficcanaso. Otterrai un cocktail esplosivo che per essere digerito ha bisogno di qualche bugia. Con un’unica avvertenza: se devi dire una bugia… dilla grossa!

La serata di “Scenario” sarà inoltre dedicata alla promozione della “Cultura del Dono”, grazie alla partecipazione della Sezione di Sacile dell’AFDS-Ass. Friulana Donatori di Sangue, partner da anni della stagione nella sensibilizzazione della cittadinanza verso questa importantissima forma di volontariato sociale.