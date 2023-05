A San Giorgio di Nogaro ritorna Musica nelle Corti

San Giorgio di Nogaro è nuovamente Musica nelle Corti 2023 sabato 27 e domenica 28 maggio. Il Circolo Culturale Chiarisacco lancia la nuova edizione di Musica nelle Corti 2023.

Grazie alla collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro, la Biblioteca Villa Dora, l’Associazione Complotto Adriatico e la rassegna Estensioni Jazz Club Diffuso due giornate dedicate alla musica ed alla scoperta di angoli particolari della bella frazione della bassa friulana.

Si comincia sabato 27 maggio (ore 17.30) con un’anteprima nel parco di Villa Dora grazie alla musica dei Balcanics (Tiziana Citatela, voce – Stefano Bergamasco, clarinetto – Roberto Iaiza, fisarmonica – Paolo Morettini, contrabbasso – Andrea Simoncello, percussioni), tipica formazione di matrice popolare che ha fatto della musica balcanica la loro forza e simpatia.

Domenica 28 maggio tutti lungo Via Chiarisacco a partire dalle 15.30. Nella “Curtil di Mara e Giorgio” al civico 23 si esibirà infatti il duo dei Filaments of Existence, sonorità elettroniche e nu-jazz con i giovanissimi Camilla Collet alla batteria e Giorgio Giacobbi al sax tenore. Grazie all’iniziativa “Giardini aperti” sarà possibile visitare anche quello accanto di Riccardo Turchetti. Alle 17.00 nel “Curtil di Annalisa e Stefano” (civico 74) l’originale progetto dei Muskrat Ramblers – New Orleans dove si dimostrerà quanto lo stile “New Orleans” e il jazz delle origini in generale hanno moltissimi punti di contatto con il jazz contemporaneo: dall’intensità delle “performances”, l’uso di sonorità graffianti, l’improvvisazione collettiva, la multitematicità …

Questo progetto si propone proprio di gettare un ponte tra questi due periodi storici in modo da ancorare alla tradizione il jazz contemporaneo e allo stesso tempo proiettare in un contesto moderno le forme musicali jazzistiche più antiche. I componenti dell’ ensemble (Mirko Cisilino, tromba – Clarissa Durizzotto, clarinetto – Giancarlo Schiaffini, trombone – Giovanni Maier contrabbasso – Francesco Vattovaz, batteria ) provengono tutti da esperienze di alto livello artistico e professionale e sono tutti attivi sia come interpreti che come compositori ed arrangiatori. Musica nelle Corti 2023 si concluderà alle 18,30 presso il “Curtil di Meri e Diego” (via della Fratta, 6) con i Blues Jumpers (al secolo Orazio Perego, armonica e voce – Roberto Taverna, chitarra – Andrea Tavian, basso – Daniele Chiarandini, batteria), che proprio con la loro innata passione per il blues elettrico hanno creato un set dove sarà impossibile non rimanere affascinati e coinvolti.

“Musica nelle Corti” è realizzata in ricordo di Giorgio Del Bianco, carissimo socio del Circolo, instancabile e solare amico di tutta la comunità.