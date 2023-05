Sabato presentazione del libro “l’isola infelice” di Aldevis Tibaldi. Sarà presente l’autore

Osservatorio Civico contro le illegalità del FVG ed il Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli organizza per sabato prossimo 27 Maggio ore 10.00 la presentazione del libro “l’isola infelice” (Edizioni Kappa Vu) di Aldevis Tibaldi che sarà presente. L’incontro si svolgerà presso la libreria Friuli – via Rizzani n°1 (Largo del Pecile) Udine. A moderare l’incontro sarà Marino Visintini promotore del Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli nonché referente dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G. Il volume vuole essere un ” Viaggio alla fine del mondo nella terra violata dagli abusi”, Così recita il sottotitolo del libro di Tibaldi, frutto della sua lunga esperienza nella lotta in difesa dell’ambiente. Documentando l’impegno di cittadini e associazioni, il volume racconta le tante storie di distruzione del paesaggio (dalla Carnia alla pianura friulana, dal Carso alla laguna maranese) e, al contempo, la partecipazione attiva delle comunità, la loro tenace ricerca di soluzioni. Perché, si legge soltanto la consapevolezza e l’impegno collettivi possono salvare il pianeta.