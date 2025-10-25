A Sesto al Reghena (Pn) domani un concerto per le donne e per la prevenzione

Nel cuore di “Ottobre in Salute”, mese dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza femminile, Sesto al Reghena si tinge di rosa e di musica.

Domenica 26 ottobre, alle ore 17.00, l’Auditorium Burovich accoglierà il concerto “Banda in Rosa – Musica per le donne”, un evento che unisce arte, emozione e impegno sociale, dove ogni nota diventa un messaggio di forza, speranza e solidarietà.

La Banda in Rosa è una formazione bandistica tutta al femminile, nata nel 2022 nel territorio pordenonese grazie alla passione e alla visione delle direttrici Monica Giust e Mara Guglielmin. Composta da musiciste provenienti dalle bande del territorio, la formazione racconta con la propria musica il valore della consapevolezza, del rispetto e della prevenzione, dando voce – e suono – al mondo delle donne.

Con il sostegno dell’ANBIMA Provinciale di Pordenone, la Banda in Rosa ha già portato la propria energia in numerosi comuni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, collaborando con associazioni e amministrazioni locali in un percorso che unisce musica e impegno civile.

Il concerto di Sesto al Reghena, inserito nel programma “Ottobre in Salute” promosso dall’Amministrazione comunale, offrirà un viaggio sonoro e poetico arricchito da momenti di riflessione. La voce di Silvia Da Re accompagnerà la musica con letture e pensieri dedicati alla prevenzione e alla cura di sé, perché la salute passa anche attraverso la cultura e l’emozione condivisa.

Un pomeriggio di musica, emozione e solidarietà, per ricordare che la cultura può essere uno strumento potente di sensibilizzazione e speranza. Un invito a fermarsi, ad ascoltare e a sentirsi parte di un unico grande coro che celebra la vita e la forza delle donne.

L’ingresso è libero con prenotazione consigliata su Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-banda-in-rosa-musica-per-le-donne-1817876490519?aff=oddtdtcreator