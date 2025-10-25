“Il bene comune”. Aria, acqua e qualità ambientale a Pordenone: un’emergenza? Interrogazione di Honsell

Nei giorni scorsi il risveglio degli abitanti di Vallenoncello è stato accompagnato da un odore sgradevole e persistente, svanito verso metà mattinata, che ricordava quello tipico dei diserbanti a base di glisolfato. A raccontarlo in una nota è l’associazione “Il bene comune” che aggiunge: Nel contempo apprendiamo dalla stampa che i pordenonesi fruiscono di un’acqua fornita dagli acquedotti che contiene tracce di pesticidi, anche se ancora al di sotto delle soglie normative. Ciò che preoccupa è che la città è servita in modo diverso in funzione di dove avviene l’approvvigionamento idrico e di come l’acqua viene poi trattata, così la qualità dell’acqua bevuta a Pordenone centro, sud e Torre bassa è peggiore rispetto a quella bevuta a Pordenone nord. Può essere possibile ciò? Pensiamo proprio di no, per questo IL BENE COMUNE chiede attenzione su tali aspetti da parte dell’Amministrazione comunale per garantire a tutti la qualità dell’aria e dell’acqua, ma più in generale quella dell’ambiente, attivando un’attività di sorveglianza continua e frequente con la diffusione periodica dei i dati rilevati, affinché ogni pordenonese possa essere consapevole di ciò e fare le scelte conseguenti. “Sarà nostra cura”, sono le parole di Stefano Zanut e Carla Manzon, consiglieri comunali de IL BENE COMUNE, “portare queste problematiche in Consiglio Comunale, chiedendo che sia fatta chiarezza su questi aspetti”.

Preoccupazione per l’approvvigionamento idrico: immeditata l’interrogazione di Honsell

“Esprimo forte preoccupazione per le notizie apparse oggi sui giornali relative alla mancanza di sistemi di filtraggio e di depurazione nell’approvvigionamento idrico in alcune zone di Pordenone sud, che si traduce in valori preoccupanti di certi composti interferenti endocrini. Intendiamo come Open Sinistra FVG, fare immediatamente un’interrogazione in Consiglio Regionale al riguardo. Garantire in modo equo la qualità dell’acqua è un diritto inalienabile previsto dagli obiettivi 2030 dell’ONU.”

Così si è espresso Furio Honsell Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, consigliere per la circoscrizione di Pordenone.