Lingua italiana, premio nazionale a Matteo Comerio dell’Ateneo di Udine

Matteo Comerio, dottore di ricerca in Studi linguistici e letterari dell’Università di Udine, ha ricevuto il premio nazionale “Aldo e Romano Rossi” per la sua tesi di dottorato in Filologia italiana. Ad assegnarlo è stata la Fondazione Ezio Franceschini di Firenze che ha istituito il prestigioso riconoscimento annuale, giunto alla XX edizione. La tesi di Comerio, originario di Ronchi dei Legionari, è intitolata “Rime in pavano, in veronese rustico e in bergamasco del Quattro-Cinquecento. Edizione critica e commento”, relatore Vittorio Formentin.

In precedenza, Matteo Comerio si era aggiudicato anche la prima edizione del premio “Il Mulino a Nordest”, in memoria di Emanuele Berni, grazie alla sua tesi di laurea magistrale in Italianistica del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo friulano. Matteo Comerio è stato anche allievo della Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann”.