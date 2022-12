A Tramonti di Sotto, cerimonia in ricordo de “La meglio gioventù”: i partigiani Paola, Battisti, Sergio e i 10 fucilati

A Tramonti di Sotto si rinnova, come ogni dicembre, la commemorazione dei partigiani Paola, Battisti, Sergio e dei 10 fucilati: quella “meglio gioventù” che non esitò a lottare contro il nazifascismo fino a dare la propria vita, per conquistare la libertà e la democrazia e contribuire a costruire un mondo nuovo. Dopo la cerimonia che sabato scorso, a Savalons di Mereto di Tomba, ha ricordato la figura di Jole De Cillia “Paola”, domenica 18 dicembre, alle 10.00, il ritrovo è in piazza S. Croce, a Tramonti di Sotto, da dove partirà il corteo verso il cimitero. Interverranno la sindaca, Rosetta Facchin, e il presidente dell’Anpi Provinciale di Pordenone, Loris Parpinel. La cerimonia vedrà la partecipazione del Coro ANPI di Pordenone. Poi, tutti i partecipanti alle 10.30 circa si avvieranno verso borgo Palcoda, luogo in cui, all’alba del 9 dicembre 1944, furono uccisi il comandante Giannino Bosi “Battisti”, la partigiana Jole De Cillia “Paola”, il partigiano Eugenio Candon “Sergio” e in cui furono catturati i 10 partigiani, che furono fucilati il giorno successivo lungo il muro del cimitero dalla Decima Mas. Saranno ricordati, inoltre, gli ultimi “ragazzi di Palcoda” scomparsi recentemente: Emanuele De Martin, Derino Zecchini e Vincenzo Del Gallo. A Palcoda, l’orazione ufficiale sarà a cura di Francesco Franz, dell’ ANPI Spilimberghese “Virginia Tonelli”. Alle 14.00, presso il bivacco Varnerin, a Tamar, è previsto un ristoro per tutte le persone intervenute all’iniziativa. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà interamente al cimitero di Tramonti di Sotto. L’organizzazione della manifestazione è a cura del Comune.