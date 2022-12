Bofrost dona a Telethon 200mila euro per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Parte dal Friuli Venezia Giulia, per la precisione da San Vito al Tagliamento (PN),un assegno di 200.000 euro per sostenere il lavoro dei ricercatori italiani sulle malattie genetiche rare. Per il decimo anno consecutivo Bofrost, la più importante azienda italiana della vendita a domicilio di alimenti surgelati e freschi, conferma il suo impegno a favore di Fondazione Telethon e coinvolge in una grande iniziativa di solidarietà i propri collaboratori e clienti. La cifra donata da Bofrost è infatti frutto, oltre che del ricavato della vendita di alcuni prodotti speciali natalizi, anche dell’ormai tradizionale raccolta fondi che i venditori e le venditrici Bofrost promuovono presso le famiglie clienti. I più attivi fra loro hanno la possibilità di partecipare alla maratona televisiva Telethon di sabato 17 dicembre per la consegna simbolica dell’assegno: quest’anno ci sarà anche Roberta Melis, operatrice del call center di San Vito al Tagliamento, assieme ad altri due colleghi di Ferrara e Messina. «Siamo orgogliosi dell’impegno messo in campo in questi dieci anni, che ci ha permesso di raccogliere complessivamente oltre un milione e mezzo di euro – spiega l’amministratore delegato di Bofrost Gianluca Tesolin –. È dal 2013 che Bofrost sostiene la Fondazione Telethon nei suoi progetti di ricerca, fondamentali per migliorare la vita di tanti pazienti, soprattutto bambini, delle loro famiglie e di tutti noi come collettività. Il mio ringraziamento va ai nostri clienti, che ogni anno si schierano al nostro fianco con generosità, e ai collaboratori di Bofrost, determinanti nel far trasmettere l’importanza di questa iniziativa ai clienti con cui entrano in contatto quotidianamente». L’iniziativa di Bofrost proseguirà oltre la data della maratona Telethon: è possibile effettuare donazioni volontarie ancora fino al 31 dicembre 2022.

Bofrost* Italia – È la più importante azienda italiana della vendita diretta a domicilio di specialità alimentari surgelate senza nessuna interruzione della catena del freddo. Vi lavorano 2.400 persone in tutta Italia. La sede centrale si trova a San Vito al Tagliamento (PN). A oggi, sono oltre un milione le famiglie italiane che apprezzano e conoscono i prodotti di bofrost* Italia. La qualità, il gusto e un eccellente servizio rappresentano i fattori di successo di questa azienda. www.bofrost.it