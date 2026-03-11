A Udine lezione gratuita “Truffe e furti informatici: un incontro per difendersi online tra tecnologia e diritto”

Come riconoscere una truffa online, prevenire il furto di credenziali e sapere quali tutele attivare in caso di frode: sono questi i temi al centro dell’incontro “Truffe e furti informatici: difendersi online tra tecnologia e diritto” in programma sabato 14 marzo alle 10 nel Salone del Popolo del Municipio di Udine.

Phishing e smishing, furto di credenziali, accessi non autorizzati ad account e frodi online: i reati informatici sono in costante evoluzione e sempre più sofisticati. L’incontro intende offrire un quadro chiaro delle minacce più diffuse e, soprattutto, dei rimedi concretamente attivabili e delle tutele giuridiche previste, con indicazioni utili per riconoscere i segnali d’allarme, ridurre i rischi e sapere come agire in caso di truffa o compromissione di un profilo digitale.

Relatore dell’appuntamento sarà l’avvocato David D’Agostini, professore di “Informatica e diritto” presso l’Università degli studi di Udine dal 2014 al 2021 ed esperto di di reati informatici, proprietà industriale e intellettuale, privacy e sicurezza, firma digitale e comunicazioni telematiche. D’Agostini guiderà il pubblico tra aspetti tecnologici e profili di diritto, con un taglio pratico e orientato alla protezione dell’utente.

Per le iscrizioni: https://www.associazionelaprora.it/event/truffe-e-furti-informatici-difendersi-online-tra-tecnologia-e-diritto/