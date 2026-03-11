Area Science Park: Il progetto AI-GRAPE a Olio Capitale: innovazione e difesa dell’olivo

Il Progetto AI-GRAPE, finanziato dal Programma INTERREG Italia–Slovenia, parteciperà alla fiera Olio Capitale con il workshop dal titolo: “La difesa dell’olivo tra cambiamenti climatici e soluzioni innovative per la gestione agronomica. Strategie, tecnologie e Intelligenza Artificiale per proteggere resa, qualità e produttività”, in programma sabato 14 marzo dalle ore 10:00 alle ore 11:30, presso la Sala Ressel – Hall 27 del Generali Convention Center di Trieste.

Il progetto AI-GRAPE promuove l’adozione di tecnologie digitali e strumenti di Intelligenza Artificiale per supportare la gestione sostenibile delle colture nell’area transfrontaliera Italia-Slovenia. L’obiettivo è migliorare la capacità di risposta ai cambiamenti climatici e alle fitopatie attraverso sistemi previsionali e modelli decisionali avanzati. Il progetto favorisce l’integrazione tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e pratiche agronomiche. Coinvolge enti di ricerca, imprese e stakeholder del settore agricolo per sviluppare soluzioni concrete a supporto di produttori e tecnici. Tra i risultati attesi vi sono strumenti digitali per ottimizzare la difesa integrata, ridurre gli input e tutelare resa e qualità delle produzioni, andando pertanto a supportare l’agricoltura di precisione. AI-GRAPE nasce per le vigne ma il suo approccio può essere utilmente esteso anche agli uliveti.

Il workshop si aprirà con i saluti introduttivi di Antonio Paoletti, Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, e Fabio Tomasi, Area Science Park e del Programma Interreg Italia- Slovenia.

Seguiranno gli interventi di:

Gianluca Gori (ERSA), Maja Podgornik (ZRS Koper), Elena Piutti (Veneto Agricoltura) sul contesto attuale dell’olivicoltura nell’area transfrontaliera;

Federico Longobardi (Primo Principio), Jakob Fantinič (ZRS Koper), Andrea Braga (AIPO Verona), Davide Ronca e Michele Marani (CODIVE), Aurora Ghirardelli, Giulia Zuecco e Paolo Tarolli (Università degli Studi di Padova) sulle tecnologie digitali e l’Intelligenza Artificiale nei progetti AI-GRAPE e OLIVETO-SMART;

Antonio Boschetti (L’Informatore Agrario) per il progetto Oliveto Smart;

Anja Starec (Area Science Park) e Luca Bianchi (Quolity srl) sullo Sportello Digitale AI-GRAPE e la valutazione degli impatti.

La partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria tramite l’apposito modulo online. A seguito della registrazione, i partecipanti riceveranno un link per ottenere l’ingresso gratuito alla fiera Olio Capitale.