A Udine sabato prossimo convegno dedicato alle conseguenze dei cambiamenti climatici sul verde pubblico urbano

L’associazione culturale Coesis organizza sabato 10 dicembre alle ore 10 presso l’Hotel Ambassador Palace in via Carducci un incontro pubblico sul tema: “Verde urbano e cambiamenti climatici: tra attuali criticità e future opportunità “. È il secondo incontro organizzato da Coesis, facente parte del ciclo “Il Comune innovatore” finalizzato a mettere a disposizione progetti per la crescita della città di Udine. Il primo incontro era incentrato sui temi della digitalizzazione e riorganizzazione degli uffici comunali e sul ruolo del Comune come motore dello sviluppo locale. Nel convegno di sabato verrà avviato un approfondimento sulle conseguenze delle trasformazioni climatiche nei confronti del verde urbano e sulle possibili strategie da adottare. Interverranno Valentina Gallina climatologa dell’Arpa FVG, Lucio Bernardis agronomo, Alessandro Peressotti docente di Progettazione e gestione dei parchi e dei giardini all’Università di Udine, Alberto Felice De Toni docente di ingegneria economico gestionale e già Rettore dell’Università di Udine. Il convegno verrà presentato da Giuseppe Pittino vice presidente di Coesis.