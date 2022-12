Caritas diocesana. A Udine è emergenza inverno: raccolta straordinaria di abiti della

È in corso una emergenza “silenziosa” in Friuli, legata alla rotta balcanica dei profughi ma anche ad altre problematiche sociali: ogni giorno a Udine decine di persone, soprattutto uomini e ragazzi, vanno in cerca di indumenti e scarpe invernali, senza la possibilità di pagarli nei normali punti vendita. Molti sono accolti alla Cavarzerani, altri vivono per strada. Ecco perché l’Emporio solidale *Pan e Gaban”, promosso dal Centro Caritas dell’arcidiocesi di Udine, ha indetto una raccolta straordinaria di indumenti invernali per sabato 10 dicembre (dalle 14 alle 16.30) e domenica 11 dicembre (dalle 9 alle 12) presso la propria sede di via Marangoni 99 a Udine. “Invitiamo i donatori a concentrarsi soprattutto sul vestiario (e scarpe) maschile invernale sportivo, caldo e comodo (T-Shirt e felpe specie taglie S e M, tute sportive, jeans, calzini,

mutande, coperte, lenzuola e asciugamani). Il materiale deve essere in buono stato e pulito” spiegano i volontari. Non si tratta infatti di mandare degli indumenti al macero per riciclarli, ma di redistribuirli perché le persone bisognose possono indossarli immediatamente. Chi ha tipologie di materiali differenti da donare, ad esempio abbigliamento femminile o piccoli elettrodomestici da cucina, può prendere appuntamento con gli operatori dell’Emporio per la consegna nei giorni successivi, al numero di telefono 0432/414502 oppure scrivendo a emporio.ud@diocesiudine.it. Per gli indumenti in cattivo stato, non riutilizzabili tali e quali, ci sono invece i bidoni gialli della Caritas sparsi in città e paesi (uno anche all’Emporio) per la destinazione al macero e la rigenerazione dei tessuti.