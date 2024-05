A2A, ulteriori investimenti per la realizzazione del più importante polo fotovoltaico del Nord Italia fra Pavia di Udine e Santa Maria la Longa

Il Gruppo A2A ha acquisito il 70% di Parco Solare Friulano 2, società di EnValue Italia e MSE Solar Energy Italia che ha ottenuto il permesso per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico nei Comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine (UD), con una capacità autorizzata di 112,1 MWp. “Questo progetto, il più rilevante nel settore fotovoltaico nel Nord Italia, metterà a disposizione del territorio e del suo tessuto produttivo ulteriore energia green, contribuendo a favorire il percorso di decarbonizzazione di un’area caratterizzata da grande dinamismo industriale”, commenta Renato Mazzoncini, Amministratore

Delegato di A2A. “L’operazione consentirà di accelerare il raggiungimento dei target di capacità installata da fonti rinnovabili previsti dal nostro Piano Industriale – 5,7 GW al 2035. Inoltre, la localizzazione dell’impianto permetterà una valorizzazione dell’energia più favorevole con valori al di sopra della media nazionale”. Con oltre 150 MWp installati totali, questo impianto insieme a quello autorizzato nel 2022

negli stessi Comuni per una capacità di 59,1 MWp rappresenterà il principale polo fotovoltaico del Nord del Paese. Saranno infatti prodotti oltre 210 GWh annui che permetteranno di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di oltre 75.000 famiglie, di ridurre il consumo di gas naturale di circa 40 milioni di metri cubi e di evitare l’emissione di circa 90.000 tonnellate di CO2. L’operazione conferma il Gruppo tra i principali player a livello nazionale nello sviluppo di infrastrutture strategiche per la transizione energetica del Paese.