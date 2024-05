Amministrative: Lenarduzzi (Pd), piccoli Comuni in difficoltà ben 23 avranno una lista unica

“Su 81 comuni nel territorio dell’ex provincia di Udine ben 23 avranno una lista unica e questi numeri evidenziano il grave depauperamento della democrazia”. Lo dichiara il coordinatore Anci piccoli Comuni Franco Lenarduzzi.”La condizione dei piccoli Comuni è sempre più difficile – continua Lenarduzzi – e la mancanza di personale certo non aiuta coloro che decidono di impegnarsi nell’amministrazione. Da anni denunciamo che la difficoltà e l’impegno ad amministrare i comuni che sta diventando sempre più difficile e quindi non attrattivo”.

Sottolineando che “si comincia a non percepire più la democrazia come un valore” il sindaco di Ruda ammonisce che “svuotando i piccoli comuni, assieme allo svuotamento dei partiti, si svuotano anche le occasioni per creare classi dirigenti competenti”.