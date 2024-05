Sanità: Conficoni-Delli Quadri (Pd), Regione consideri rapporto Corte Conti su Pnrr

«Il rischio di ritardi nella realizzazione delle strutture previste a Maniago, Sacile, Palmanova e Cividale, paventato dalla Corte dei Conti Fvg, non può lasciare indifferenti. La Regione si attivi per rispettare i tempi stabiliti dal Pnrr e assumere il personale necessario a far funzionare ospedali e case di comunità». Lo affermano il consigliere comunale Nicola Conficoni (Pd) e il responsabile Salute della segreteria regionale Pd Fvg, Nicola Delli Quadri commentando il referto sugli interventi degli enti del sistema sanitario regionale finalizzati all’attivazione delle case della comunità deliberato lo scorso 24 aprile dalla Corte dei Conti Fvg.

«Il potenziamento dei servizi territoriali – proseguono i due esponenti dem – è fondamentale per migliorare la capacità di risposta del sistema sanitario regionale alla domanda di salute dei cittadini. Bene ha fatto, dunque, il Pnrr a prevedere la realizzazione di ospedali e case della comunità che consentiranno di riorganizzazione positivamente l’offerta assicurando maggiore prossimità, appropriatezza e continuità assistenziale. Ora si tratta di portare a casa in tempo utile gli interventi, monitorando le criticità rilevate dalla Corte dei Conti». Accanto alle situazioni di Maniago e Sacile, continuano Conficoni e Delli Quadri «dove la revisione dei progetti ha comportato uno slittamento, particolare attenzione va posta anche ai casi di Palmanova e Cividale, che pure presentano delle problematiche. Da molto tempo, infine, evidenziamo la necessità di investire nelle risorse umane per assicurare l’operatività delle strutture che non devono restare delle scatole vuote. Un tema posto anche dalla Corte dei Conti che riteniamo vada affrontato approntando un piano finalizzato ad arginare la fuga di personale, favorire nuove assunzioni e rendere più appetibili i percorsi di formazione».