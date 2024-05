Fino al 19 maggio la terza edizione di MAREinFVG, il festival del mare e di chi lo vive. 50 appuntamenti in 30 location e 47 partner

Monfalcone, Marina Julia e Lignano, tra i protagonisti della terza edizione di MAREinFVG, il festival del mare e di chi lo vive. Fino al 19 maggio oltre 50 appuntamenti dedicati al mare tra scienza, tecnologia, arte, sport, scuola, musica, professioni, coscienza ambientale, escursionismo e turismo, per coinvolgere cittadini e turisti e dare impulso alle eccellenze del territorio, favorendo la conoscenza dell’economia del mare e il valore del sistema marittimo, scientifico e imprenditoriale nella regione.

In oltre 30 luoghi del litorale della regione Friuli Venezia Giulia, MAREinFVG, il festival del mare e di chi lo vive, mette in luce le iniziative e racconta, in una rassegna corale, le attività che 47 enti e associazioni organizzano per divulgare la cultura del mare, in ogni suo aspetto.

Per Lucio Sabbadini, AD di mareFVG, “MAREinFVG è il festival del mare del Friuli Venezia Giulia, l’evento locale della Giornata Europea del Mare, una festa di persone, per adulti e bambini, per ricordarsi che il mare è vita, lavoro, divertimento, che il mare unisce, non divide, e soprattutto che solo insieme si naviga lontano. Aggregare: questa è la missione di mareFVG; la risposta dei quasi 50 partner di MAREinFVG ci incoraggia. Spero davvero inviti tutti ad animare il festival”.

Gli appuntamenti di MAREinFVG a Monfalcone: visite guidate, workshop, laboratori per studenti e regate windsurf

Mercoledì 8 maggio alle ore 15:30 si terrà il workshop in inglese per studenti (con iscrizione obbligatoria) sugli ecosistemi marini e sulla ocean literacy “Marine ecosystems and environmental challenges: how can we work together with nature?” organizzato dal WWF Portogallo in collaborazione con Scienza under 18 Isontina, EMSEA – European Marine Science Educators Association, l’Università degli Studi di Trieste e con mareFVG. L’evento rientra tra le iniziative pilota del progetto uBlueTec.

Giovedì 11 maggio, doppia visita guidata, a cura del MuCA, – alle 10.00 e alle 11.00 – al Museo della Cantieristica di Monfalcone e all’interno dello stabilimento produttivo Fincantieri, alla scoperta della storia e della produzione attuale delle grandi navi da crociera. (Accesso su prenotazione a urp@comune.monfalcone.go.it, al costo di 5€).

Venerdì 10 maggio, a Marina Julia, (fino a a domenica 12) nell’ambito del festival MAREinFVG, la 34° edizione del Trofeo Lipizer nel 2024 ospiterà il Marina Julia International Wing Festival IV Tappa Coppa Italia Wing Foil. Parteciperanno atleti nazionali ed esteri insieme ad amatori di questo sport, che per le sue caratteristiche conquista sempre più interessati e praticanti. Parteciperanno atleti nazionali ed esteri insieme ad amatori di questo sport, con l’obiettivo di far conoscere e diffondere la pratica di questa nuova disciplina del mare. Un evento organizzato dall’Associazione Velica Dilettantistica Windsurfing Marina Julia in collaborazione con Yacht Club Monfalcone, Marina Monfalcone, Sci Club Due, ASD Duino 45 Nord, Società Vela Oscar Cosulich. (Attività a pagamento su iscrizione a: wmj-monfalcone@libero.it).

Giovedì 16 e venerdì 17 maggio con “European Maritime Day nel punto più settentrionale del Mediterraneo”, un appuntamento organizzato da Festival Scienza under 18 ospiterà a Monfalcone, sede del più grande cantiere navale del Mediterraneo, laboratori per studenti delle scuole primarie su navi e galleggiamento (a cura del Maritime Technology Cluster FVG), per le scuole secondarie di primo grado sugli ecosistemi marini dell’Adriatico settentrionale (a cura dell’Area Marina Protetta di Miramare) e per entrambe le scuole sulle zone umide costiere del monfalconese (Attività gratuita su prenotazione a: con, un appuntamento organizzato da Scienza under 18 Isontina in collaborazione con il progetto ECO2SMART e rientrante nelle iniziative di European Maritime Day, ilospiterà a Monfalcone, sede del più grande cantiere navale del Mediterraneo,delle s(a cura del Maritime Technology Cluster FVG),(a cura dell’Area Marina Protetta di Miramare) e per entrambe le scuole sulle(Attività gratuita su prenotazione a: festival@ scienzaunder18isontina.it ).

Venerdì 17 e Sabato 18 maggio Marina Julia ospiterà la regata windsurf Techno 293, 3° Tappa Circuito del Nord, organizzata dall’Associazione Velica Dilettantistica Windsurfing Marina Julia R. La classe Techno 293 è la più numerosa del panorama windsurfistico nazionale ed internazionale ed è la classe giovanile di riferimento per la maggior parte delle Federazioni. Attività a pagamento su iscrizione a: wmj-monfalcone@libero.it).

Gli appuntamenti MAREinFVG a Lignano Sabbiadoro: attività sportive marine inclusive, prove sub e conferenza

A Lignano Sabbiadoro , fino a domenica 12 maggio, si svolgerà Sea4All, organizzata da Tiliaventum ASD con la collaborazione di D-Marin Punta Faro Resort. Un insieme di attività sportive marine inclusive, senza barriere fisiche, mentali ed economiche. Un’iniziativa inclusiva aperta a tutti per provare l’ebbrezza della navigazione da attivi protagonisti al timone e alle manovre di bordo.

Mercoledì 8 maggio, alle ore 18:00, Sferasub, grazie a guide esperte, accompagnerà chi vorrà fare il suo primo giro nel mondo sommerso a provare l’emozione di respirare sott’acqua con l’attrezzatura tecnica. (Villaggio Bella Italia, Viale Centrale 29 – Lignano Sabbiadoro Attività gratuita, su prenotazione a: sferaubonline@gmail.com).

Venerdì 17 maggio, alle ore 17:00 “Le meraviglie del mondo sommerso” un suggestivo viaggio, tra sport e arte, alla scoperta delle bellezze sottomarine accompagnati da Chiara Scrigner e Fabio Iardino, Campione Italiano di Fotografia Subacquea e Underwater Photographer of the Year (2023), categoria macro. (Biblioteca Comunale, Via Treviso 2 – Lignano Sabbiadoro – Accesso libero e gratuito).

Il festival MAREinFVG è inserito nel contesto dell’European Maritime Day, la giornata europea del mare istituita dalla Commissione Europea, e offre una vetrina degli attori del mare sul territorio e delle moltissime iniziative promosse su tema, tra le quali: mostre d’arte e approfondimenti culturali per conoscere la storia e la direzione del territorio, attività di orientamento alle professioni del mare e incontri sull’ocean literacy per i giovani, sport del mare e attività di pulizia di spiaggia e fondali per il benessere della comunità, approfondimenti su tecnologia e scienza, promozione dello sport e dell’offerta turistica regionale.

Il cluster mareFVG è il punto di riferimento per il settore delle tecnologie marittime nel Friuli Venezia Giulia, una aggregazione di imprese, università, centri di ricerca, enti di formazione, e altri attori del mare che condividono la volontà di essere “insieme per navigare più lontano”. Per la presidente prof.ssa Maria Cristina Pedicchio “Questa terza edizione di MAREinFVG è l’esempio della capacità di sinergia del nostro territorio, un valore su cui costruire un futuro marittimo di sostenibilità ambientale e competitività industriale”.

La manifestazione è ideata da mareFVG, Maritime Technology Cluster FVG, punto di riferimento regionale per il settore delle tecnologie marittime, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con PromoturismoFVG, Comune di Trieste e Direzione Marittima di Trieste – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, con il patrocinio della Camera di Commercio della Venezia Giulia, del Comune di Muggia e Comune di Monfalcone e il supporto di tanti attori regionali che a vario titolo operano con il mare con l’obiettivo di costruire un ecosistema volto a favorire una contaminazione di tutte le filiere tecnologiche legate al mare.