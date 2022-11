A4: Santoro (Pd), inopportuno Riccardi attuatore 3/a corsia

“Fa bene il consigliere Bernardis a sfuggire lo spinoso merito della questione sollevata dal segretario Renzo Liva sull’assoluta inopportunità di nominare l’assessore Riccardi quale soggetto attuatore della terza corsia. Avendo ricoperto lo stesso ruolo so bene quanto tempo ed energie richieda la gestione una materia così intricata e impegnativa. Dovrebbe saperlo anche lo stesso Riccardi, che vi tornerebbe aggravato dalle deleghe alla Salute e alla Protezione civile, oltre che segnato da un’esperienza non proprio brillante tra ispettori del Governo e Corte dei Conti”. Lo afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), replicando al consigliere Diego Bernardis (Lega) che aveva criticato il segretario regionale del Pd, Renzo Liva, in merito alla nomina del vicepresidente Riccardo Riccardi a soggetto attuatore della struttura commissariale per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4.

“Quanto ai tempi della newco – aggiunge Santoro – non è un mistero per nessuno che è stata ritardata in modo incomprensibile dalle amministrazioni regionali e dalle partecipate, oltre che osteggiata dal presidente di Autovie Venete Maurizio Paniz nominato dalla leghista Seganti”.