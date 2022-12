Abbassare le bollette con l’efficientamento energetico iniziativa di Legambiente a Faedis

Il Circolo Legambiente di Udine APS in collaborazione con Ass. Culturale 0.5 A.P.S, Ape FVG Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia, organizza un’ incontro pubblico sul tema: Abbassare le bollette con l’efficientamento energetico. L’incontro si terrà mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 18.00 alle 19.50 presso la sala conferenze del Ristorante “Ai 9 Castelli” di Faedis con l’intervento dell’arch. Fabrizio Urru, responsabile Sportello Energia FVG dell’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia. Si parlerà di – introduzione su chi è APE FVG e il servizio di Sportello Energia, – l’efficientamento energetico, obiettivo risparmio+comfort+ambiente,

– la consapevolezza dei consumi (della società /dell’individuo), – quali sono gli interventi di efficientamento, qual è lo stato del patrimonio edilizio esistente,

– gli incentivi, – un sintetico accenno alle CER, Comunità Energetiche. Dalle ore 20.00 c’è la possibilità di cenare presso il ristorante previo prenotazione.