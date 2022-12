Open FVG: “Evitiamo di rincorrere partiti che non si riconoscono nelle idee di centrosinistra”

Evitiamo di rincorrere partiti che non si riconoscono nelle idee di centrosinistra e ripartiamo dalla costruzione di una proposta condivisa e seria. Questo in estrema sintesi il messaggio lanciato da Open Fvg: “Il terzo polo in FVG si colloca fuori dal centrosinistra, sconsiglierei pertanto di rincorrere quei partiti, si rischia di ripetere quanto accaduto alle elezioni politiche”, spiega il Presidente di Open FVG Matteo Polo in tema di alleanze per le prossime regionali, e aggiunge un commento sull’esito del sondaggio commissionato da Patto per l’Autonomia: “I sondaggi lasciano il tempo che trovano e quando sono commissionati da movimenti e partiti rivelano esitazione e incertezza politica. Un fatto non proprio rassicurante.” “Certo riteniamo il nome di Brusaferro un nome autorevole, ma era opportuno tirare per la giacca il Presidente dell’Istituto superiore di sanità? Ci chiediamo tra le altre cose perché il sondaggio non abbia preso in considerazione anche Furio Honsell, considerato che in questi anni si è speso con determinazione e competenza nel fare opposizione a questo scriteriato governo regionale.” “Alla spasmodica ricerca del leader salvifico, ai tatticismi e all’intermediazione degli istituti di sondaggio noi preferiamo il contatto diretto con i cittadini e la discussione su idee, progetti e programmi per il Friuli Venezia Giulia, solo nel confronto possiamo costruire l’alternativa. Per questo invitiamo tutti, a partire dai liberi cittadini e gli attivisti, fino ai militanti di movimenti e partiti della nostra regione, ad un momento di partecipazione e confronto che abbiamo organizzato per sabato 17 dicembre a Udine presso il Birra Store di Viale Vat, 64, dalle ore 09:00 alle 14:00”. “Vogliamo ripartire dalla questione del lavoro e dell’ambiente e da coloro che la globalizzazione ha escluso, marginalizzato o messo in seria difficoltà? Vogliamo batterci con concretezza per un FVG più giusto in tema di accesso alle cure sanitarie pubbliche e per il diritto allo studio? Vogliamo sfidare la destra con progetti ambiziosi sulla mobilità, sull’energia, sui rifiuti e sulla gestione dell’acqua e del suolo?” “Ecco il senso del nostro invito a partecipare rivolto a tutti/e i cittadini, i lavoratori e anche agli altri movimenti e partiti: è il momento di far prevalere le idee, i progetti e i programmi sui tatticismi e sui sondaggi. Proviamoci assieme!” L’iniziativa è denominata “Idee Comuni per costruire l’alternativa” e fu proposta per la prima volta nel 2018, anno in cui è nato il movimento politico OpenFVG. Giunta alla sua quarta edizione prevede quest’anno una discussione su 5 tavoli tematici:

1) Lavoro, economia, formazione

2) Ambiente, energia, mobilità

3) Sanità e Welfare

4) Istruzione e cultura

5) Diritti sociali, diritti civili”

“Sono aperte le iscrizioni sul nostro sito openfvg.it e sui nostri canali social. Iscriversi non costa nulla.” – fanno sapere dal movimento.