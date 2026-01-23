Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine lancia il biennio ‘Pittura e linguaggi visivi del contemporaneo’.

Un nuovo biennio va ad arricchire l’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine: il MIUR – Ministero dell’Università e della Ricerca – ha infatti approvato l’attivazione del corso di diploma accademico di secondo livello in ‘Pittura e linguaggi visivi del contemporaneo’.

ABA UD completa così l’offerta formativa in Arte, offrendo la possibilità di completare l’intero ciclo di studi: il biennio, infatti, si va ad aggiungere al Diploma Accademico di Primo livello in Pittura, che comprende anche gli indirizzi ‘Illustrazione e Fumetto’ e ‘Arti visive e Fotografia’.

“L’approvazione da parte del Ministero di questo nuovo biennio rappresenta un’altra conferma dell’impegno e del lavoro che abbiamo portato avanti per fare diventare l’Accademia punto di riferimento del settore nel nord Italia e non solo – spiega il Direttore Fausto Deganutti –. Proprio quest’anno ricorre il decennale di ABA UD e siamo molto orgogliosi degli obiettivi che abbiamo raggiunto: per noi sono un’ulteriore motivazione per continuare a proporre un’offerta formativa sempre più ampia e specifica in grado di andare incontro alla crescente richiesta di professionisti nell’ambito della creatività, dell’arte e del design”.

Le lezioni avranno inizio il prossimo ottobre, ma le iscrizioni sono già aperte.

La prima occasione per conoscere il nuovo biennio e l’offerta formativa completa di ABA UD sarà durante l’Open Day, in programma sabato 31 gennaio presso la sede di Viale Ungheria a Udine.