Cento anni de La Vita Cattolica. Sabato 24 gennaio un convegno con Girardo, Rancilio e don Antonello

Sabato 24 gennaio la Chiesa celebra San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, degli autori e della stampa cattolica. Per l’occasione l’Arcidiocesi di Udine, il settimanale diocesano La Vita Cattolica e l’emittente Radio Spazio propongono un convegno dal titolo «L’informazione cattolica: storia di ieri e sfide di domani», in programma dalle 9.30 al centro culturale “Paolino d’Aquileia” di via Treppo 5/B a Udine. Il convegno, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, sarà preceduto, alle 8.30 nell’Oratorio della Purità di piazza del Duomo, da una Santa Messa che l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba presiede proprio in occasione della memoria di San Francesco di Sales.

«Il vantaggio del settimanale è la possibilità di offrire una lettura lenta, approfondita, che fa affidamento sulla credibilità della fonte» afferma il direttore del settimanale diocesano udinese, don Daniele Antonello. «Questa è una delle grandi questioni che riguardano la carta stampata – azzardo: soprattutto quella cattolica! – e che diventa sfida anche per il futuro». Proprio di futuro si parlerà al convegno del 24 gennaio, con approfondimenti che tracceranno le direttrici dell’informazione in generale (e, in particolare, di quella con ispirazione cattolica). «Che cosa sarà del futuro è una domanda che mi pongo in continuazione – prosegue don Antonello – osservando quello che stanno facendo a livello internazionale e nazionale altri mezzi di informazione. E quello che vedo è che stanno cercando di creare sempre più sinergie: quello che vediamo sulla carta stampata lo possiamo anche ascoltare in podcast o intercettare su web, ancora di più sui social. Quella dei media dell’Arcidiocesi di Udine è una grande famiglia di cui fa parte anche la radio diocesana, Radio Spazio, con la quale stiamo realizzando una collaborazione sempre più stretta anche grazie alle tecnologie digitali. Questo credo sia un bel segnale».

Tre voci sul palco

Dopo gli interventi introduttivi dell’arcivescovo mons. Riccardo Lamba e del vicepresidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Mario Anzil, saranno tre le voci che si alterneranno sul palco del Centro “Paolino d’Aquileia”: Marco Girardo, direttore del quotidiano Avvenire, offrirà una panoramica iniziale su «Informazione cattolica e opinione pubblica». A seguire, la riflessione di Luigi Rancilio, giornalista ed esperto di nuove tecnologie, si concentrerà sulla domanda «Il digitale è una frontiera per la stampa cattolica?».

A concludere gli interventi, la voce del direttore de La Vita Cattolica e Radio Spazio, don Daniele Antonello, guarderà alla storia del settimanale e alle prospettive per il domani con un intervento dal titolo «Cento anni di racconto del territorio».

Due pubblicazioni in arrivo

Durante il convegno del 24 gennaio i partecipanti potranno ricevere in dono alcune pubblicazioni speciali, realizzate appositamente per il Centenario de La Vita Cattolica, tra cui una copia della riproduzione anastatica del primo numero del settimanale, datata 10 gennaio 1926, già distribuita agli abbonati con l’edizione del 1° gennaio scorso.

Innanzitutto, si potrà ricevere la rivista a numero unico «Cento di questi anni», realizzata appositamente. Settantadue pagine con un’infografica e ben ventuno contributi originali: dalla storia alle prospettive per il futuro, dalla rassegna dei direttori che si sono alternati in un secolo di pubblicazione alle storie dei lettori storici, dei più giovani e dei diffusori, con finestre sulle rubriche storiche del settimanale e sulla promozione delle lingue minoritarie.

Nella redazione de La Vita Cattolica, la giornalista Monika Pascolo ha raccolto alcune tra le storie più belle da lei scritte e pubblicate su La Vita Cattolica e Messaggero Veneto nel corso degli ultimi anni. Ne è nata una pubblicazione chiamata «Il Friuli che crea», disponibile come dono speciale ai partecipanti al convegno del 24 gennaio. Venticinque splendide storie che scaldano il cuore e fanno dire che davvero il Friuli è una terra di persone straordinarie, laboriose e luminose.