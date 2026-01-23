Consorzio Agrario Fvg: un convegno sulle prospettive del mercato della soia in tempi di Mercosur

Il Consorzio Agrario Fvg organizza il convegno “La soia in Friuli Venezia Giulia”, in programma mercoledì 28 gennaio, dalle 17, nella sede di Basiliano in via Magrini. Un appuntamento, cui collaborano Cereal Docks e l’agenzia Pellati Informa, pensato per fare il punto su una coltura centrale per l’agricoltura regionale e per l’industria agroalimentare, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese e mondo produttivo. La serata si aprirà con i saluti del presidente del Consorzio Agrario Fvg Gino Vendrame e dell’assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier. Seguirà un confronto articolato sui mercati e sulle prospettive della soia: dalla fotografia degli scenari internazionali illustrata da Valentina Pellati all’analisi storica e industriale della filiera regionale proposta da Enrico Zavaglia di Cereal Docks, fino al tema del dialogo tra produzione e mercati per rafforzare la competitività delle colture estensive approfondito da Daniele Diamante del Consorzio Agrario Fvg. «Sarà un momento di riflessione anche operativo e dunque utile agli agricoltori, ai tecnici e agli operatori del settore – anticipa il direttore del Consorzio Agrario Fvg Davide Bricchi –, in un contesto in cui la soia rappresenta non solo una risorsa economica, ma anche una sfida legata alla transizione energetica e alle rotazioni colturali, tra l’altro in un periodo storico in cui l’accordo di libero scambio tra l’Ue e il Mercosur può determinare un incremento delle importazioni e la conseguente riduzione di prezzi già oggi al limite della sostenibilità». In regione, ricorda Bricchi, «con punte nel Medio Friuli, la superficie coltivata a soia, circa 40mila ettari, vale il 12% del totale nazionale, attorno a 360mila ettari, e il 25% della superficie a seminativi del Fvg; parliamo dunque di una produzione dal valore strategico».