Agenzia per il lavoro Work on time, crescita di fatturato e ampiamento dal Friuli in sei regioni

Work on time (Wot), l’unica agenzia per il lavoro con sede legale in Friuli Venezia Giulia, festeggia il suo ottimo stato di salute a tre anni dalla costituzione. Il suo fatturato ha registrato una crescita costante e quello atteso per il 2021 supererà i 26 milioni di euro. Il numero medio dei lavoratori somministrati si attesta ormai stabilmente intorno alle 1.200 unità a tempo sia determinato sia indeterminato nei settori metalmeccanico, alberghiero, multiservizi e dell’assistenza alla persona.

La sede principale resta a Udine ma l’attività dei 25 tra dipendenti e collaboratori si articola anche nelle diverse filiali in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Nei prossimi giorni verrà inoltre ufficializzata l’apertura di una prima sede operativa nelle Marche, a Pesaro.

«In questi primi tre anni di attività siamo riusciti a confermare le aspettative iniziali dei soci fondatori, nonostante le difficoltà subite dal mercato del lavoro a seguito della pandemia» spiega il direttore generale di Wot Marco Baldassi. «Siamo convinti che ora possa e debba iniziare una fase di ulteriore sviluppo e crescita dell’agenzia, trainata dall’attuale ripresa economica. Pensiamo infatti che il meccanismo della somministrazione di lavoro possa risultare un elemento vincente nel mercato attuale e d’altronde la crescita a due cifre del nostro fatturato 2021 ci incoraggia a proseguire con sempre maggiore determinazione sulla strada intrapresa».