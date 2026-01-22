Agricoltura senza caporalato: diritti e dignità per i lavoratori

“Domani mattina, dalle ore 9, presso il Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento, si terrà un importante incontro promosso dalla CGIL FLAI

dedicato al tema tutela dei lavoratori immigrati nel settore agricolo. Come Open Sinistra FVG, in sede di assestamento di luglio in Consiglio

regionale avevamo fatto approvare l’istituzione di un osservatorio sul caporalato in agricoltura. L’incontro sarà l’occasione per illustrarne

le specifiche finalità. Riteniamo che questo strumento, affiancato alle azioni di promozione dei diritti dei lavoratori realizzate dalle “Brigate del Lavoro” della CGIL FLAI, possa far compiere un salto etico sia nell’accoglienza dei migranti che nella difesa dei diritti dei lavoratori.

Dobbiamo riconoscere il ruolo indispensabile degli immigrati in vari settori economici della nostra regione, tra cui l’agricoltura, e questo

riconoscimento passa dal riconoscere che questi lavoratori sono in primo luogo cittadini, ovvero persone portatrici di diritti.” Così si è

espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.