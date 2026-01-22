Nimis ospita la seconda grande verticale città del vino Fvg

Dopo il positivo esordio a San Dorligo della Valle / Dolina, prosegue il programma della terza edizione de “Le Grandi Verticali delle Città del Vino”, serie di tappe sul territorio alla scoperta dei vini autoctoni in abbinamento a sapori locali con l’organizzazione dal Coordinamento regionale delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Lo slogan scelto in questo 2026 è “Abbinalo tu!”, proprio per raccontare come i partecipanti potranno scoprire insoliti e speciali abbinamenti enogastronomici.

Prossimo appuntamento nella storica Distilleria Ceschia a Nimis giovedì 29 gennaio alle 19.30. “La dolcezza spietata del Ramandolo DOCG e del carattere autentico di Nimis – racconta il curatore Matteo Bellotto, filosofo ed esperto di vino – incontreranno i salumi Valleombrosa, panificati Pizza in Piazza, formaggi Zore. Riusciremo a trasformare i pregiudizi in sorprese”.

Saranno presenti con i propri vini le cantine Ca Felice, Comelli, Giovanni Dri Il Roncat, Anna Berra, La Roncaia e Ronco dei Frassini

Ci sono ancora dei posti disponibili. Costo 35 euro a persona contattando la Pro Loco Mitreo Duino Aurisina prolocoaurisina@libero.it – 348 5166126.

“Il progetto de Le Grandi Verticali delle Città del Vino – aggiunge il vicesindaco di Buttrio, vicepresidente nazionale e coordinatore regionale delle Città del Vino Tiziano Venturini – fa registrare sempre maggiore interesse da parte dei winelovers. La riuscita prima tappa di San Dorligo alla Cantina Parovel, ospiti del Comune, ha dimostrato come questo sarà un viaggio ricco di gusto e di piacevoli scoperte. Ora appuntamento a Nimis”.

Un’iniziativa sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoturismoFVG e Banca 360 FVG, in collaborazione con Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina e Degustare in compagnia. Preziosa l’adesione delle cantine del territorio regionale.