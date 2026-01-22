Province: Braidotti (Pd), cittadini sanno che è poltronificio

“I cittadini lo sanno e lo scrivono sui social che le nuove province, identiche a quelle del passato, saranno soprattutto un poltronificio voluto dal centrodestra con l’alto patrocinio di Fedriga. Il presidente della Regione e i suoi hanno deliberatamente commesso un errore e dicono di aver mantenuto una promessa, purtroppo è solo il ritorno di un ente elettivo senza competenze, senza entrate proprie, senza personale e senza idee. Adesso toccherà anche a noi limitare i danni causati da loro”. Lo dichiara il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti, in merito a quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente Massimiliano Fedriga, il quale ha definito “Promessa mantenuta” il ripristino degli enti di area vasta eletti direttamente dai cittadini.

“Il Pd chiede da molto tempo che siano aiutati i comuni – aggiunge Braidotti – nello svolgimento della loro attività di rappresentanza dei cittadini e di coprogettazione di area vasta in forma associata. Il centrodestra invece si è preoccupato dei destini personali del loro gruppo dirigente, dal terzo mandato del presidente Fedriga in giù”.