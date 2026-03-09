Agrituristismi sotto la lente dei carabinieri in provincia di Udine. Denunce e sanzioni per 75000 euro

I Carabinieri del Comando Compagnia di Udine, con la collaborazione di personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine, del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di Parma e dell’ASUFC, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere le frodi in commercio, i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nella giornata del 5 marzo hanno svolto alcuni controlli nel settore agrituristico. L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata eseguita nel territorio del Friuli collinare e ha consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso dei controlli sono state ispezionate 2 strutture agrituristiche alle quali sono state irrogate sanzioni per oltre 75.000 euro. In uno dei due esercizi veniva accertata la presenza di un lavoratore irregolare extracomunitario. Entrambe le attività sono state sospese per gravi violazioni inerenti la sicurezza e la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro che hanno comportato la denuncia dei due titolari. L’intervento sottolinea l’impegno dell’Arma dei Carabinieri in sinergia con altri presidi territoriali nel monitorare il settore agroalimentare, garantendo che l’eccellenza del territorio non venga compromessa da fenomeni di sfruttamento o da carenze strutturali pericolose per dipendenti e avventori.