Agroalimentare. Avs: difendere il valore autentico del ‘Made in Italy’ e contrastare pratiche ingannevoli

“Esprimo il mio pieno sostegno alla mozione del consigliere Budai, che interviene su un tema cruciale per il nostro territorio e per l’intero Paese, la trasparenza nell’indicazione dell’origine delle materie prime nei prodotti agroalimentari.”

Lo dichiara Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra a margine della discussione della mozione n. 182 dal titolo ‘Appello per la modifica delle norme sull’origine delle materie prime dei prodotti agroalimentari (settore primario)’.

E prosegue la vice presidente della IV Commissione Ambiente “Condivido la necessità di rafforzare le norme sull’etichettatura per garantire ai consumatori informazioni chiare e veritiere e, allo stesso tempo, tutelare i produttori che operano correttamente e investono nella qualità. La chiarezza sull’origine rappresenta infatti uno strumento essenziale per difendere il valore autentico del ‘Made in Italy’ e contrastare pratiche ingannevoli.”

“Allo stesso tempo – incalza l’esponente Rosso Verde -, credo sia necessario ampliare la riflessione contenuta nella mozione, ponendo con maggiore forza l’attenzione su un tema che non può essere separato da quello della qualità delle filiere ovvero il caporalato, che colpisce i lavoratori più vulnerabili e altera profondamente le regole della concorrenza, penalizzando le imprese oneste.

Per questo sono convinta che la tracciabilità e la trasparenza delle filiere debbano andare di pari passo con un impegno concreto contro ogni forma di sfruttamento. Difendere il ‘Made in Italy’ significa anche garantire diritti, dignità e legalità lungo tutta la catena produttiva.” conclude Pellegrino.