Incontro “Il mondo è uscito fuori dai cardini…cerchiamo di raddrizzarlo – “parliamone assieme” con Moni Ovadia

Venerdì 27 marzo alle ore 17.00, presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass, 20), si terrà l’incontro dal titolo Il mondo è uscito fuori dai cardini…cerchiamo di raddrizzarlo – “Parliamone assieme” con Moni Ovadia. All’incontro sarà presente il noto attore, cantautore, scrittore e produttore discografico, che interverrà sulla complessa situazione del mondo contemporaneo, con particolare attenzione alle guerre in corso e alla situazione a Gaza.

L’obiettivo dell’incontro è raggiungere il maggior numero possibile di cittadine e cittadini, per avviare una discussione continuativa sui temi della giustizia e della pace nel mondo, nonché per promuovere un momento condiviso di partecipazione e riflessione, volto a esprimere contrarietà alla violenza e alla guerra come strumenti di risoluzione dei conflitti.

Per informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481 33288 – email info@kulturnidom.it), fino ad esaurimento dei posti.

L’evento è promosso dall’ANPI di Gorizia e dal Kulturni dom insieme a diverse realtà del territorio, tra le quali l’associazione Pax Christi, l’ANPI di Piedimonte (GO), l’associazione ApertaMente di Monfalcone, L’Unione culturale economica slovena (SKGZ) e la rivista Isonzo-Soča.