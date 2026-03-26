“Sul leggere. Una stagione di mostre fotografiche a Pordenone” Prorogata al 26 aprile 2026

La mostra rassegna “Sul leggere. Una stagione di mostre fotografiche a Pordenone” è stata prorogata fino al 26 aprile 2026.

La decisione nasce dall’interesse registrato in questi mesi – con quasi 16.000 visitatori – e dalla volontà di offrire al pubblico più tempo per approfondire un progetto espositivo articolato, inserito nel percorso che accompagna la città verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

“Sta funzionando il format verso Pordenone 2027 con tante iniziative culturali – afferma Alberto Parigi, Assessore alle Politiche culturali e giovanili – la mostra sul leggendario fotografo Robert Doisneau alla Galleria H. Bertoia ha registrato oltre 9.000 ingressi, ma anche le mostre collaterali dei fotografi contemporanei stanno riscontrando un successo di pubblico. Al Museo civico d’Arte Palazzo Ricchieri sono quasi 5.000 gli ingressi, allo spazio dei Mercati Culturali di Pordenone, recentemente aperto, sono invece 1.800. Risultati importanti che ci hanno spinto a prorogare le mostre fino al 26 aprile, visitabili anche a Pasqua e Pasquetta”.

La rassegna, promossa dal Comune di Pordenone e prodotta e organizzata da Suazes, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, si sviluppa in più sedi cittadine – Galleria H. Bertoia, Museo civico d’Arte Palazzo Ricchieri e Mercati Culturali Pordenone – mettendo in dialogo maestri della fotografia del Novecento e autori contemporanei internazionali, attorno al tema del “leggere” come strumento di interpretazione della realtà.

Accanto alla mostra dedicata a Robert Doisneau, con oltre centotrenta fotografie, il progetto presenta i lavori di Olivia Arthur e Stefanie Moshammer, in un percorso che intreccia sguardi, linguaggi e generazioni.

La proroga si accompagna a un calendario di eventi collaterali che completa il progetto, trasformandolo in un vero e proprio percorso culturale diffuso. Incontri, presentazioni e attività laboratoriali mettono in relazione la fotografia con la letteratura, il reportage e la pratica creativa, coinvolgendo realtà del territorio e offrendo occasioni per scoprire i luoghi della cultura cittadini.

Tra i prossimi appuntamenti in programma:

la presentazione del volume Paris, Paris! con Umberto Alberini, tra letteratura e storia culturale;

l’incontro con il fotografo Pierpaolo Mittica, noto per i suoi lavori su Chernobyl e Fukushima;

un laboratorio fotografico intensivo condotto da Bartolomeo Rossi, pensato come esperienza pratica e partecipativa;

una visita guidata alla mostra di Doisneau con il curatore Marco Minuz.

Un concerto con il musicista Anzwart

Attraverso la proroga e il calendario di iniziative, il progetto intende accompagnare il finale della rassegna mantenendo attivo il dialogo con i visitatori e con la città, valorizzando la dimensione diffusa e condivisa della proposta culturale.