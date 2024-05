AICCRE FVG premia 10 istituti del Friuli Venezia Giulia con il Bando Scuole

Nella cornice della sede della Fondazione Friuli a Udine, si sono tenute nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile, le premiazioni del Bando Scuole 2023/24 promosso dall’AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) con il concorso L’Europa che vorrei. Tra le realtà che hanno ricevuto un riconoscimento, anche l’Istituto Brignoli-Einaudi-Marconi di Staranzano.

Gli studenti sono stati invitati a presentare progetti e proposte su due tracce tematiche: “Allargamento dell’Unione Europea” e “Dignità della persona, diritti umani e forme di tutela”. I destinatari del bando sono esclusivamente gli studenti degli ultimi tre anni degli istituti scolastici superiori con sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Sul gradino più alto del podio è salito il Marinelli, ottenendo 3.500 euro, seguito da Isis Bassa Friulana e Copernico con 2.800 euro a testa, Oberdan con 2mila euro, Isis Sacile-Brugnera (1.500 euro), Iss Torricelli (mille euro), Isis Deganutti (700 euro), Uccellis (700 euro con Gran Menzione e ulteriori 300 euro), Isis Mattei (500 euro) e infine l’Isis Brignoli-Einaudi-Marconi (300 euro). Le somme dovranno essere spese per l’acquisto di materiale scolastico.

Presenti alla cerimonia tutte dieci scuole vincitrici con una delegazione composta da studenti e docenti. Un rappresentante delle classi coinvolte ha illustrato i progetti premiati. A portare i saluti del Comune di Udine è stata la consigliera comunale Stefania Garlatti-Costa, mentre il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini ha dato il benvenuto a tutti i presenti.

«Sono estremamente orgoglioso – ha commentato il Presidente di AICCRE FVG, Franco Brussa – di annunciare i risultati del concorso ‘L’Europa che vorrei’, che ha visto la partecipazione entusiasta di numerose scuole superiori della nostra regione. Questo concorso rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani di confrontarsi con temi fondamentali come l’allargamento dell’Unione Europea e la dignità della persona e i diritti umani».

«L’impegno, la creatività e la profondità di pensiero dimostrati dai nostri studenti sono testimonianza della loro capacità di immaginare e contribuire a costruire un futuro migliore per l’Europa. Ogni progetto presentato ha mostrato una visione unica e preziosa, evidenziando il potenziale delle nuove generazioni di cambiamenti positivi nel nostro continente» ha rimarcato Brussa.

Per il Presidente del Consiglio Regionale, Mauro Bordin, «nei temi di oggi sono stati tanti i temi trattati. Alcuni molto sensibili e delicati, come la parità di genere e la finevita. Temi su cui nascondo diverse variabili da considerare. L’obiettivo finale è riuscire a parlare solo di persone e non distinguere uomini e donne, dando a tutti le stesse opportunità. Poi ciascuno di noi fa le proprie scelte e ogni scelta va rispettata e sostenuta e questo è il compito che hanno le famiglie e le istituzioni».

Il Premio AICCRE FVG rappresenta un’importante opportunità per i giovani di riflettere sul loro ruolo nel futuro dell’Europa, promuovendo la creatività e la partecipazione attiva. La cerimonia di premiazione sarà un momento significativo per celebrare i successi degli studenti e delle scuole partecipanti, ribadendo l’ impegno del sodalizio nel sostenere l’ educazione e la crescita delle nuove generazioni.