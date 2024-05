AVS: Imbarazzante presenza del direttore dell’azienda Sanitaria Tonutti a inaugurazione ambulatorio radiografico privato

“Apprendiamo che Tonutti si è presentato all’inaugurazione di un ambulatorio radiografico privato gestito da una società che sta partecipando al bando per la radiologia dell’ospedale di Pordenone. In una provincia martoriata dalla chiusura di reparti e dalla mancanza cronica di personale medico ed infermieristico, il direttore generale dell’azienda Sanitaria getta nuovamente la maschera e ci dice chiaramente che la sua mission non è la difesa della sanità pubblica. La nostra è una valutazione politica, chiediamo che Fedriga e Riccardi ci dicano se tutto ciò è opportuno.” dichiara la consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra Serena Pellegrino.

“Dopo il caso della dott.ssa Pinzano, primaria di San Vito al Tagliamento che ha chiesto la chiusura del punto nascita e nel contempo ha fatto aprire al figlio uno studio privato, ecco un altro episodio di opacità e commissione pubblico/privato nella sanità Pordenone se. A rimetterci i cittadini che pagano le tasse e sono costretti a pagare le visite private per ovviare alle liste d’attesa” dichiara il segretario regionale di Sinistra Italiana Sebastiano Badin.

“Ho appena firmato l’appello della Rete Europea – La salute non è in vendita. Tra le altre cose la sanità pubblica è messa in pericolo dalle regole di austerity che colpiscono il welfare con stringenti vincoli di bilancio, ma le stesse regole non valgono per il riarmo e l’industria bellica. Il caso del direttore generale AsFO non è isolato ma rispecchia una strategia di lungo corso. Mi batterò ovunque per la difesa della sanità pubblica ” dichiara Emanuel Oian, candidato di Alleanza Verdi Sinistra al Parlamento Europeo.