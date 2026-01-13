Al Cinema San Vito il docufilm “Memorabilia”

Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Cinema San Vito ospita un evento cinematografico che scava nel profondo dell’identità: la proiezione speciale di “Memorabilia: Una Storia di Famiglia”. Il docufilm, firmato dal regista e attore Giovanni Enrico Morassutti, non è solo la cronaca di un’ascesa imprenditoriale, ma un’esplorazione profonda dell’anima dietro il marchio della storica ditta di ferramenta e casalinghi Paolo Morassutti. Al centro dell’opera non c’è solo la storia di un’impresa, ma il percorso autobiografico di Giovanni Enrico Morassutti, che firma la regia di un film nato dall’esigenza intima di ricomporre i frammenti della propria storia.

L’eredità di Federico Morassutti: un secolo e mezzo di visione

Federico Morassutti (1876-2026) e famiglia durante la prima metà del secolo scorso

L’evento cade in un momento di forte carica simbolica: il 150° anniversario della nascita di Federico Morassutti (1876-2026). Figura cardine del territorio, Federico fu il promotore di un modello di “capitalismo dal volto umano” che anticipò di decenni le moderne teorie di welfare aziendale. Il documentario rende omaggio alla sua capacità di coniugare il profitto con la dignità del lavoro, ricordando un’epoca in cui l’azienda era una vera e propria comunità, dotata persino di una propria compagnia teatrale.

Dagli archivi storici al grande schermo per risvegliare la memoria collettiva

Un articolo degli anni 60 sulla compagnia teatrale composta dai dipendenti della ditta Morassutti

Prodotto da Morassutti Group con West 46th Films, il documentario è il frutto di una meticolosa ricerca iconografica. Attraverso il recupero di materiali inediti dalla Cineteca del Friuli, dall’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa e dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico il film tesse una trama che va dalle origini settecentesche a San Vito al Tagliamento fino ai giorni nostri passando per gli anni del boom economico con le visioni architettoniche d’avanguardia di Bruno Morassutti. Il cuore pulsante del film risiede nella ricerca personale di Giovanni Enrico Morassutti. Formato tra le scuole di recitazione di Roma come il Centro Sperimentale di Cinematografia e l’Actors Studio di New York, il regista ha vissuto questo imponente lavoro di recupero d’archivio come una vera e propria indagine sulle proprie origini, immergendosi in un viaggio interiore. Questo scavo autobiografico ha agito come uno specchio per molti, risvegliando memorie in tutta Italia. Le testimonianze raccolte — dalla solidarietà per un dramma familiare a Udine agli amori nati nel negozio di via Merulana a Roma, fino ai ricordi delle filiali di Napoli, Mantova, Belluno e Genova — dimostrano come il racconto privato del regista stia diventando una casa per i ricordi di tutti.

L’incontro con l’autore

L’evento a San Vito al Tagliamento, moderato dalla giornalista Silvia Giacomini, offrirà al pubblico l’opportunità di confrontarsi direttamente con la visione di Giovanni Enrico Morassutti, che sottolinea il legame profondo con il luogo d’origine:

“Tornare a San Vito al Tagliamento con questo film significa riportare a casa non solo una storia d’impresa che parla di sostenibilità, identità e della bellezza insita nel lavoro onesto, ma per me vuol dire condividere con la comunità anche un pezzo della mia anima.”