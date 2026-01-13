Giustizia. Capozzi (M5S): Assumere e investire per rinforzare la magistratura

“Le dichiarazioni del presidente Fedriga sulla giustizia dimostrano, ancora una volta, come il Centrodestra preferisca interventi ideologici e divisivi rispetto a soluzioni concrete per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario”.

Non ha dubbi in proposito la consigliera regionale Rosaria Capozzi (MoVimento 5 Stelle) che, attraverso una nota stampa, affronta la tematica ricordando che “la giustizia italiana non ha bisogno della divisione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. Una riforma che, peraltro, rischia di compromettere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, alterando gli equilibri costituzionali e aprendo la strada a pericolose interferenze politiche”.

“Il sistema – aggiunge l’esponente pentastellata – ha invece un bisogno urgente e reale di nuove assunzioni, di personale amministrativo e di magistrati, nonché di investimenti in strutture e strumenti che permettano ai tribunali di funzionare meglio e di garantire tempi certi ai cittadini”.

“Continuare a spostare l’attenzione su riforme che non incidono minimamente sull’arretrato, sulla lentezza dei procedimenti e sulle condizioni di lavoro negli uffici giudiziari – precisa Capozzi – significa ignorare i problemi reali e concreti del Paese. La carenza degli organici è sotto gli occhi di tutti e rappresenta il principale ostacolo a una giustizia efficiente e accessibile”.

“Fedriga e il Centrodestra smettano quindi di alimentare contrapposizioni – conclude Capozzi – e si assumano, invece, la responsabilità di sostenere una giustizia che funzioni davvero: più risorse, più assunzioni, più efficienza. È questa la riforma di cui l’Italia ha bisogno, non certamente di operazioni che rischiano di indebolire uno dei pilastri della nostra democrazia”.