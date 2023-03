Al Teatro Pasolini John Jorgenson e Electric Band

Domani, giovedì 16 marzo, il Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli ospita l’unica tappa in Friuli Venezia Giulia del tour di in Italia di John Jorgenson. Noto soprattutto per essere stato il chitarrista di formazioni come la Elton John Band, la Desert Rose Band e gli Hellecasters, il maestro chitarrista suona la chitarra elettrica con una sezione ritmica che si muove facilmente tra rock, blues, country e molti altri stili. A unirsi a John Jorgenson ci sono tre musicisti leggendari: il bassista scozzese Alan Thomson, il batterista italiano Cesare Valbusa e il pianista e tastierista Franz Bazzani. L’evento è a ingresso gratuito dalle ore 19.30. Inizio concerto ore 21.00.