Mostra fotografica They took away our voice’ dal 18 al 30 marzo a Ronchi dei Legionari

L’Associazione “da Donna a DONNA” e il Consorzio Culturale del Monfalconese/Ecomuseo Territori, in collaborazione con il Comune di Ronchi dei Legionari, presentano ‘THEY TOOK AWAY OUR VOICE’, mostra fotografica ideata dal Circolo Fotografico Palmarino con il sostegno del Comune di Palmanova. La mostra consta di 50 scatti di donne dai 10 ai 34 anni del campo profughi di Diavata (Grecia) della scuola di fotografia di Mattia Bidoli. Le autrici sono donne e ragazze che provengono da Afghanistan, Iran, Kurdistan, Iraq, Siria ed hanno alle spalle storie di oppressione, di paura, di dolore, ma anche di speranza e riscatto.