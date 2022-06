Al via a Spilimbergo l’ottava edizione del festival “le giornate della luce”. Sabato l’inaugurazione e in serata l’attore Marco Paolini

Al via domani, sabato 4 giugno, a Spilimbergo l’ottava edizione de Le Giornate della Luce, il festival che celebra il ruolo degli Autori della Fotografia del cinema italiano contemporaneo, ideato e diretto da Gloria De Antoni che lo dirige con Donato Guerra. L’inaugurazione ufficiale alle 18 in Piazza Duomo, durante la quale verrà proiettata anche la sigla vincitrice del concorso, di Fabio Quellari. Spazio poi, a Palazzo Tadea, alla mostra di Gianni Bozzacchi Memorie Exposte, a cura di Alvise Rampini in collaborazione con il Craf-Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia. Liz Taylor, Brigitte Bardot, Grace Kelly, Claudia Cardinale e altri volti dell’età dell’oro del cinema ritratti da un fotografo di fama internazionale e per la prima volta esposti al pubblico. In collegamento da Los Angeles anche il Premio Oscar, compositore di colonne sonore cinematografiche, Bill Conti. E in serata, alle 21 al Cinema Miotto, l’attore Marco Paolini, dialogherà con Davide Ferrario, regista di Boys. Il film è la storia di quattro amici (interpretati da Marco Paolini, Neri Marcorè, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi) uniti dalla passione per la musica ma divisi da imprevedibili vicende personali, fino a quando la forza del loro sogno non irrompe di nuovo. Sarà proprio il passato a offrire loro l’occasione per intraprendere un nuo- vo viaggio, che li porterà a fare i conti con le loro aspira- zioni giovanili e ad affrontare il presente, quello del mondo di oggi che non li vuole più giovani, ma neanche vecchi. La storia leggera e affettuosa della reunion di un gruppo rock, impreziosita dal talento di Davide Ferrario. Il festival prosegue fino al 12 giugno tra Spilimbergo, Casarsa della Delizia, Codroipo, Maniago, Pordenone, Sequals e Gemona del Friuli, con una serie di appuntamenti pensati per il pubblico e gli addetti ai lavori che vedranno avvicendarsi i maggiori protagonisti del nostro cinema. Le Giornate della Luce è organizzato dall’Associazione culturale “Il Circolo” di Spilimbergo, negli anni ha avuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del MiC, del Comune di Spilimbergo, della Fondazione Friuli e Friulovest Banca. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. L’accesso in sala sarà consentito nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di Covid_19, con mascherina FFP2.