Al via al Visionario di Udine il nuovo ciclo di film “ad alta quota”: Oltre le otto montagne

Torna l’appuntamento con il ciclo di film “ad alta quota”: a dare il via a Oltre le otto montagne, sarà – domani mercoledì 25 gennaio alle ore 20.00 al Visionario – ADAM ONDRA, PUSHING THE LIMITS di Jan Šimanek, presentato in sala da Sergio Fant, responsabile della programmazione del Trento Film Festival.

Adam Ondra, la più grande icona dell’arrampicata dei nostri giorni, raggiunge prestazioni sportive fenomenali. Un introverso taciturno si è trasformato in una star sportiva di fama mondiale e il suo desiderio di scalare si è trasformato nella necessità di vincere. Attraverso la storia di Adam osserviamo i cambiamenti nell’arrampicata sportiva e nello sport in generale, l’influenza della pressione commerciale, dei mass media e il desiderio del pubblico di assistere a uno spettacolo che ha cambiato la natura delle gare di arrampicata.

Il ciclo “ad alta quota” proseguirà con Everest Senza Ossigeno di Jesper Ærø (2 febbraio) e Alpenland di Robert Schabus (9 febbraio). Tutti i film saranno in versione originale con sottotitoli in italiano. Tariffe speciali: biglietto intero €8, ridotto €6. Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.