Al via “Anch’io sono la Protezione Civile”

Saranno 60 ragazze e ragazzi tra gli 10 e 15 anni che parteciperanno al Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” di San Pietro al Natisone. L’evento, che si terrà dal 26 agosto al 3 settembre, è stato organizzato dalle Sezioni ANA di Cividale e Palmanova ed è stato finanziato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di San Pietro al Natisone.

I 60 giovani, suddivisi in due compagnie, saranno seguiti da 14 tutor e dai volontari alpini; svolgeranno un intenso programma che li porterà a conoscere ed approfondire quali sono le specialità della PC e dell’ANA ma anche musica e storia. Visiteranno le caserme del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre di Remanzacco, del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine dove potranno vedere da vicino le attività e mansioni dei reparti. Inoltre, saliranno sul Monte Kolovrat per calcare i luoghi oggetto del 1° conflitto mondiale; faranno lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. In sostanza, per una settimana i giovani vivranno tra di loro senza l’uso del cellulare (se non per un’ora al giorno), staranno a contatto con la natura, si occuperanno delle pulizie individuali e degli spazi a loro assegnati (camerate, servizi, mensa, giardino, ecc.). Avranno la possibilità di imparare divertendosi. Questo evento rappresenta un’ulteriore sfida che le Sezioni ANA di Palmanova e Cividale vogliono portare avanti per spiegare ai giovani il valore della SOLIDARIETA’ e del VOLONTARIATO. A completamento, segnaliamo che, nel corso degli ultimi anni, i due sodalizi hanno investito nelle nuove generazioni; i volontari sono stati impegnati nei Campi Scuola di 1° livello (11-15 anni), di 2° livello (16-25 anni), nei cantieri di lavoro sul Carso (Redipuglia, con i giovani di 16-17 anni).