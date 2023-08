Sanità, il sito d’informazione degli studenti Ateneo Udine

Si arricchisce di un nuovo “Glossario” di termini medici e amministrativi il portale “h-fvg.uniud.it” (https://h-fvg.uniud.it/) dedicato alle informazioni sui servizi sanitari disponibili in Friuli Venezia Giulia. Il sito è sviluppato da studenti e docenti dell’Università di Udine come progetto didattico di comunicazione plurilingue efficace. È diviso in tre sezioni: “Servizi sanitari”, con all’interno i diversi destinatari delle informazioni (turista, residente, studente, lavoratore transfrontaliero), “Dove” (con le indicazioni delle strutture sul territorio) e il “Glossario”, dove ogni termine è tradotto in inglese e francese (la versione tedesca è in preparazione). Alla sua realizzazione collaborano i laboratori di Redattologia e Traduttologia del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società e il Laboratorio Sasweb del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche. «Il Glossario – spiega Sonia Gerolimich, docente di lingua francese e curatrice della pagina – comprende termini essenziali di tipo amministrativo e medico, in modo da permettere agli utenti di orientarsi meglio nelle procedure burocratiche, ma anche in alcune consultazioni mediche. Le voci sono state selezionate grazie alla collaborazione con studenti in tirocinio e laureati: in particolare, Lorinne Naelle Tiani, una nostra laureata che ha consolidato una lunga esperienza di mediatrice interculturale». «Il sito – evidenzia Sara Vecchiato, referente del progetto – è stato pensato per fornire una selezione di informazioni importanti per utenti che non conoscono bene il sistema italiano, come i turisti, gli studenti internazionali, ma anche ‘expat’ stranieri. Una sezione importante del sito è riservata al contatto con gli utenti, che sono invitati a scriverci se alcune parti non sono abbastanza chiare». La progettazione e realizzazione dell’infrastruttura informatica sono state coordinate da Antonina Dattolo, direttrice del Sasweb e delegata alla Terza missione del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, con il supporto di studenti in stage e laureati. Marco Corbatto, dottore di ricerca in informatica, specialista in software per l’apprendimento e membro del Laboratorio, ha realizzato la struttura informatica del glossario. «La realizzazione del portale, e poi del glossario – sottolinea Antonina Dattolo –, rappresentano significative attività di terza missione per la salute pubblica che da sette anni vedono una proficua collaborazione scientifica e applicata tra i dipartimenti di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società e Scienze matematiche, informatiche e fisiche. Il portale rappresenta il valore aggiunto che nasce dalla sinergia tra saperi e competenze diverse». «È un bel lavoro di squadra che dura ormai dal 2016 – spiega Sara Vecchiato – e ci permette di coniugare la nostra ricerca sul linguaggio chiaro, la traduzione e la disseminazione di conoscenze sul territorio». Il portale riproduce sinteticamente le informazioni contenute nei siti: https://asfo.sanita.fvg.it/it/, https://asufc.sanita.fvg.it, https://asugi.sanita.fvg.it/it/, https://www.dati.friuliveneziagiulia.it/, http://www.salute.gov.it/, https://servizionline.sanita.fvg.it/, https://sesamo.sanita.fvg.it/ e altri.