Lavoro: a Monfalcone incontro pubblico Pd, “Lavoro e buon lavoro non sono la stessa cosa… specie per le donne”

Lunedì 29 aprile a Monfalcone (Gorizia), alle 18 nella Biblioteca Civica in via Ceriani 10, si tiene l’incontro pubblico “Lavoro e buon lavoro non sono la stessa cosa… specie per le donne”. In programma, con la relazione della ricercatrice dell’Ires Fvg Chiara Cristini su “Luci e ombre dell’occupazione femminile in Fvg”, una tavola rotonda con la professoressa di Diritto del Lavoro dell’Università di Trieste Roberta Nunin, gli esponenti di Cgil, Cisl e Uil Michele Glavich, Alessia Cisorio e Marisa Furlan, moderata da Lorenzo Presot della segreteria regionale Pd Fvg. L’iniziativa è aperta dalla responsabile Lavoro del Pd Fvg Valentina Francescon e dalla segretaria provinciale Pd Isontino Sara Vito, candidata alle europee. Conclusioni della segretaria regionale Caterina Conti.

“Ci avviciniamo al 1° Maggio confrontandoci con il tema scottante del lavoro femminile – spiega la segretaria Conti – perché in Friuli Venezia Giulia, dove ci sono realtà industriali importanti, si registrano aumento delle crisi aziendali, espansione di povertà e precarietà, bassi salari e incertezza sul futuro. Bisogna rimuovere gli ostacoli oggettivi alla ripresa della crescita demografica ed economica della regione. L’effettiva uguaglianza tra donne e uomini anche nel lavoro è una sfida aperta e cruciale per il nostro futuro anche nel quadro europeo. Con un tasso di occupazione femminile superiore alla media nazionale, la nostra Regione non fa eccezione in un quadro che vede fortemente penalizzato il lavoro di qualità per le donne”.